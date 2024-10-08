Maraş-18 cevizinde hasat dönemi başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Maraş-18 cevizinde hasat dönemi başladı

Maraş-18 cevizinde hasat dönemi başladı

Kahramanmaraş'ta 'Maraş-18' cevizinde 20 bin ton rekolte bekleniyor, 10 bin tonu ihraç ediliyor.

08.10.2024 10:23
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Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip olan 'Maraş-18' cevizinde hasat dönemi başladı. 20 bin ton rekolte beklenen cevizin 10 bin tonu ihraç ediliyor.

Türkiye'nin tarımsal üretiminde 27. sırada yer alan Kahramanmaraş'ta arazi yüksekliğinin 350 metreden 3 bin metreye kadar çıktığı ilde tarımsal çeşitlilik belirgin şekilde göze çarpıyor. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinin yanı sıra Pazarcık, Elbistan, Ekinözü ve Dulkadiroğlu ilçelerinde üretilen ceviz bölgenin en önemli geçim kaynakları arasına girdi. Hasat dönemi başlanılan cevizde bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor. 10 bin tonu ihraç edilen ceviz il geneli ortalama 50 bin dekar alanda üretiliyor. Yıllık ortalama 20 bin ton rekolte elde edilen ve Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip olan Maraş-18 cevizi, İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Üretimde modern tekniğe geçen çiftçiler klasik hasadın yanı sıra ceviz çırpma ve soyma makineleriyle kombineli hasat yapıyor. İlçe kırsallarında hasadı yapılan cevizler ise çuvallarla şehir merkezine getirilerek pazara sunuluyor. Üretici Kadir Öztürk, "Maraş-18 Türkiye'de tescilli cevizdir. Hasat edilen ürünü kışlık kuruyemiş olarak kullanıyoruz. Ayrıca cevizden sucuk, muska gibi ürünler de elde edilip kış boyu tüketiliyor" dedi.

Üretici Mehmet Ali Tekin ise, "Biz ceviz üretiyoruz ve satıyoruz. 16 kilogram cevizi 3 bin liradan satıyorum. Kalp doktorudur. Özellikle bal ve cevizi karıştırıp yiyenlerin kalbine de iyi geliyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maraş-18 cevizinde hasat dönemi başladı - Son Dakika

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