Maraş18 Cevizi: 10 Bin Ton İhracat - Son Dakika
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Ekonomi

Maraş18 Cevizi: 10 Bin Ton İhracat

Maraş18 cevizi hasadı başladı, 20 bin ton rekolte bekleniyor, 10 bin tonu ihraç ediliyor.

08.10.2024 21:29
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Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip 'Maraş18' cevizi

Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli cevizinde 10 bin ton ihracat

KAHRAMANMARAŞ - Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip olan Maraş-18 cevizinde hasat dönemi başladı. 20 bin ton rekolte beklenen cevizin 10 bin tonu ihraç ediliyor.

Türkiye'nin tarımsal üretiminde 27. sırada yer alan Kahramanmaraş'ta arazi yüksekliğinin 350 metreden 3.000 metreye kadar çıktığı ilde tarımsal çeşitlilik belirgin şekilde göze çarpıyor. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinin yanı sıra Pazarcık, Elbistan, Ekinözü ve Dulkadiroğlu ilçelerinde üretilen ceviz bölgenin en önemli geçim kaynakları arasına girdi. Hasat dönemi başlanılan cevizde bu yıl 20 bin ton rekolte bekleniyor. 10 bin tonu ihraç edilen ceviz il geneli ortalama 50 bin dekar alanda üretiliyor. Yıllık ortalama 20 bin ton rekolte elde edilen ve Amerika'nın 'Chandler' cevizine rakip olan Maraş-18 cevizi, İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Üretimde modern tekniğe geçen çiftçiler klasik hasadın yanı sıra ceviz çırpma ve soyma makineleriyle kombineli hasat yapıyor. İlçe kırsallarında hasadı yapılan cevizler ise çuvallarla şehir merkezine getirilerek pazara sunuluyor. Üretici Kadir Öztürk, "Maraş18 Türkiye'de tescilli cevizdir hasat edilen ürünü kışlık kuruyemiş olarak kullanıyoruz. Ayrıca cevizden sucuk, muska gibi ürünlerde elde edilip kış boyu tüketiliyor" dedi.

Üretici Mehmet Ali Tekin ise, "Biz ceviz üretiyoruz ve satıyorum. 16 kilogram ceviz 3 bin liradan satıyorum. Kalp doktorudur. Özellikle bal ve cevizi karıştırıp yiyenlerin kalbine de iyi geliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Maraş18 Cevizi: 10 Bin Ton İhracat - Son Dakika

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