Mardin'de bir milyarlık vurgun soruşturmasında 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Mardin'de bir milyarlık vurgun soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Mardin\'de bir milyarlık vurgun soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Mardin'de Toprak Mahsülleri Ofisi'nin çiftçilerden satın alıp özel şirketlerin depolarında sakladığı 137 bin ton buğdayı satarak yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

19.04.2025 20:21
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Mardin'de Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden satın alarak özel şirketlere ait depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayı satarak yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı.

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin çiftçilerden satın alarak, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan özel depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayın satıldığı ihbarı sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

1 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen şüpheliler, 10 Nisan'da gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö. M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin'de de konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi

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Kaynak: DHA

3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin'de bir milyarlık vurgun soruşturmasında 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Zafer Budak:
    Allah belanızı versin, bu memleketi yaşanmaz hale getirdiniz. 114 2 Yanıtla
  • Oooo:
    Millet girdiği ortamda eli cebinde olsun Cüzdanına dikkat etsin Boşluğuna denk gelenin iç çamaşırı bile gider 82 4 Yanıtla
  • BRAVL STARS:
    Tuzun koktuğu dönemdeyiz. Allah bunların belasını versin. Ne hallere düştük ; iş adamı bunu yaparsa gerisini siz düşünün 51 1 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Milletce onmayız... 50 1 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Sonuç herkes devletten çalıyor 21 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    bu millete ne felaket gelse azdır 10 1 Yanıtla
  • Hasan Dalgalı:
    hahooo günaydın Türkiye .. Bütün seksen bir ildeki tmo lar aynı durumda 6 0 Yanıtla
  • Abdul Halik Erdogan:
    Uzaya adam gönderecenize TMO silo yapaydı olmazmiydi. 52 ülkeye yardım yapacağınıza TMO Silo yapaydı olmazmiydi. 0 0 Yanıtla
  • 367236:
    donunuzu lastikle sıkı bağlayın Allah muhafaza 0 0 Yanıtla
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