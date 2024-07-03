Mardin\'de Yağışlar Buğday Verimini Artırdı, Yangınların Etkisi Azaldı

Ekonomi

Mardin'de bu sene yağışların yüksek olmasının buğdayda verimi arttırdığı, bu sebeple yangınların etkisinin az olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim şehirlerinden bir olan Mardin'de hasat süreci büyük oranda tamamlandı. Mardin Zahireciler ve Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, 20 bin dönüm üzerinde ekili buğdayın yandığını belirterek, son yıllarda anız yakmada artış yaşandığını söyledi. Bu sene Mardin'de buğday tarlaları, anız yangınları ve yangın oranlarının geçen seneye oranla kat kat artmış durumda olduğunu aktaran Öter, "Son zamanlarda ülke gündeminde de konuşulduğu gibi Mazıdağı ve Çınar bölgesinde çıkan yangında 15 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 70'e yakın yaralanma oldu. Buğday tarlaları yandı. Bu yangınlar hem cana hem mala hem milli ekonomiye hem de hayvanlara zarar verdi. Yangınların nedeni henüz tam belirlenmedi. Bir kısmı elektrikten kaynaklı bir kısmı da anız yangını sonucu çıktı diyor. Elektrik de olsa bu bir ihmaldir ama eğer anızdan kaynaklıysa da bu fecidir, vahşettir ve bunların artık olmaması gerekiyor. Anızların bilerek yakılması acımasızlıktır, canavarca bir eylemdir. Yakılan tarlanın içerisinde canlılar vardır. Toprağın mikroorganizmasında karşı zarar veriliyor. Küçük menfaatler için hem canlar yanıyor hem de milli ekonomi ve milli sermayemiz olan toprağa da zarar vermiş oluyoruz. Buradan herkese dikkatli olması çağrısında bulunuyorum. Bu sene Mardin'de 20 bin dönümün üzerinde buğday ekili alan yandı" dedi.

"Buradan devlet yetkililerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Gerekli tedbirler artırılsın ve cezai müeyyidelerinin de caydırıcı hale getirilecek şekilde uygulamalar getirilsin" diyen Öter, "Bu sene çok iyi verim vardı. Buğdayı yanan çiftçi zarar gördü. Genel olarak bu zararın milli ekonomiye ve soframıza yansımasını görmeyeceğiz. Yerelde yanan lokaldeki buğday sahipleri zarar gördü. Ama genel olarak bir zarar söz konusu değil" ifadelerine yer verdi. - MARDİN