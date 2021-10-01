Mark Zuckerberg'in yeni planı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ı birbirine bağlamak

Gizemi aylar sonra çözüldü! Bir grup var ki koronavirüs onları hiç etkilemiyor

Mark Zuckerberg, Facebook çatısı altında bulunan tüm sosyal medya platformlarını bir araya getirmeyi planlıyor. Bu plana göre, gelecekte WhatsApp, Facebook ve Instagram mesajları birbirine bağlanmış olacak.

DENKLEME WHATSAPP DA DAHİL OLDU

Aslında Facebook ve Instagram arasında mesajlaşma özelliği daha önceden bağlanmıştı. Bu şekilde iki uygulamanın özellikleri birbirine daha benzer hale geldiği gibi Facebook, grup mesajlaşmaları gibi özellikleri de ortak hale getirmişti.

Marketing Türkiye'nin haberine göre, şimdi ise denkleme WhatsApp'ın da dahil olması işleri daha ilginç hale getiriyor. Nitekim bu, diğer platformlarda tanımadığımız insanların WhatsApp'ımıza mesaj gönderip gönderemeyeceğini, telefon numaramızın ne denli güvende olacağını merak ettiriyor.