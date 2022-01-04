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Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! - Son Dakika

Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!

04.01.2022 09:02

Dolardaki düşüşün market raflarına yansıtılmaması vatandaşların büyük tepkisine neden olurken, Ticaret Bakanlığı ekipleri de denetimlerini iyiden iyiye sıklaştırdı. Büyük bir market zincirinden alışveriş yapan vatandaşın yaşadıkları ise sosyal medyada tepki çekti. Etikette 4,95 TL olan mandalinanın fiyatını, kasadan geçirirken 13,90 TL olarak görünce duruma tepki gösteren müşteri, kasiyerden "O fiyat etiketleri denetim içindi" cevabını alınca büyük bir şok yaşadı.

Doların 18,35 TL zirvesini test ettiği aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları merakla bekleniyordu. Türkiye İstatistik Kurumu, verileri dün açıkladı. Marketlerde yaşanan fiyat artışları üzerine toplumun bütün kesimlerinde tepkiler yükseldi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanında denetimler sıklaştı. Market fiyatları, ürünün geliş ve satış bedelleri üzerinden denetlendi. Birçok üründe fahiş artışlar tespit edildi. Bununla ilgili ceza süreçleri devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Öte yandan iki hafta önce alınan tedbirlerle birlikte kurdaki yükseliş durdu. Döviz kurlarında yüzde 30 civarında düşüş gerçekleşti. Ancak aynı orandaki düşüş raflara yansıtılmadı. Sahadan da konuyla ilgili şikayetler geliyor. Büyük bir market zincirinden alışveriş yapan vatandaş; etikette 4,95 TL olan mandalinanın fiyatını, kasadan geçirirken 13,90 TL olarak gördü. Duruma tepki gösteren tüketici, kasiyerden 'O fiyat etiketleri denetim içindi' cevabını alınca şoke oldu. Konu, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, benzer sıkıntılarla sıkça karşılaştıklarını dile getirdi.

"EKİPLER GELMEDEN DÜŞÜK FİYAT ETİKETLERİNİ REYONLARA YAPIŞTIRIYORLAR"

Türkiye gazetesinin haberine göre; önemli uyarılarda bulunan tüketici dernekleri "Denetimleri önceden haber alan marketler, sıklıkla etiket değişimi yapıyor. Ekipler gelmeden önce düşük fiyat etiketlerini reyonlara yapıştırıyorlar. Denetimin ardından tekrar artırıyorlar. Bazen bazı ürünlerde indirimli etiketler unutuluyor. Ancak kasada artış yönünde değişim uygulanıyor. Vatandaş da o gördüğü fiyattan aldığını zannederek kasaya yöneliyor ve gerçek fiyatla karşılaşıyor.

Bu durumda kanunen rafta yazılı fiyat geçerli ancak gelinen noktada etiketler üzerindeki bu oyunlar, binlerce tüketiciyi mağdur ediyor. Çünkü genellikle kartla alışveriş yapılıyor ve bedel sorulmuyor. Böyle durumlarda pahalıdan alma riski var. Bu sebeple tüketiciler hem etiketlere hem kasaya hem de fişlerine dikkat etsinler. Varsa uygunsuzluk, şikâyette bulunsunlar" değerlendirmesinde bulunuyor.

YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ZAM VAR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurdaki düşüşe rağmen aralık ayında market fiyatlarında ciddi düşüş olmadığını belirti. Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının yüzde 59 ile patlıcanda görüldüğüne işaret ederek salatalık, süt, yeşil mercimek, yoğurt, patates, kırmızı mercimek, maydanoz, yeşil fasulye, tereyağı, pirinç ve kaşar peynirinde de yüzde 30'un üzerinde zam olduğunu açıkladı. Bayraktar, üreticide fiyatların gerilemeye başladığını, kurdaki düşüşün market fiyatlarına da yansımasını beklediklerini söyledi.

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Türk Lirası, alışveriş, Türkiye, Market, Ekonomi, Son Dakika

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