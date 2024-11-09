Marmara'da deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli yatırıma dönüştürülecek

Ekonomi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, TÜREB tarafından bu yıl "Geleceğin Enerjisi Türkiye'nin Geleceği" ana temasıyla düzenlenen 13. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2024) kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de deniz üstü rüzgar enerjisiyle ilgili önemli çalışmaların geçmişte Dünya Bankası ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca takip edildiğini belirten Erden, bu yıl da Bakanlığın yönlendirme ve talepleriyle potansiyel barındıran alanların belirlenerek sunulduğunu ifade etti.

Erden, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin Trakya'dan başlayarak Marmara, Ege ve Akdeniz'de oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, "Marmara'daki çalışmalar Dünya Bankası'yla başladı. Dünya Bankası'ndan sağlanan belli fonlarla ilk ölçümler, mühendislik çalışmaları başlayacak. Enerji Bakanlığımızla bizle beraber hem Marmara'da hem dışındaki denizlerimizdeki potansiyel çalışmalarıyla ilgili mühendislik ve ölçüm çalışmalarını devam ettirecek." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK RÜZGAR HEDEFLERİ DAHA FAZLA YATIRIM ANLAMINA GELİYOR"

Türkiye'nin kurulu güçte Avrupa'nın en büyük 6. ve rüzgar sanayisi büyüklüğünde de 5. ülkesi olduğunu kaydeden Erden, bu potansiyelin daha da ileriye taşınabileceğinin altını çizdi.

Erden, bunun için önce Türkiye'de rüzgarla ilgili yatırımların yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu yatırımları ülkenizde yaptığınızda önce kendiniz için üretir, ondan sonra da ihraç edecek noktaya gelirsiniz." dedi.

Son 15 yılda Türkiye'nin bunu başardığını anımsatan Erden, "Bundan sonra sayın Bakanımızın açıkladığı stratejiyle beraber aslında daha yüksek rüzgar hedefleri, daha fazla yerli sanayinin kullanımı, daha fazla yatırım ve daha önemli bir konuma gelme anlamına gelir." ifadesini kullandı.

RÜZGAR SEKTÖRÜ, İZİN SÜREÇLERİNİN HIZLANDIRILMASINI BEKLİYOR

Erden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından 21 Ekim'de açıklanan 2035 Yenilenebilir Enerji Stratejisi'nin çok büyük ve cesur hedefler belirlediğinin altını çizerek, "Açıklama çerçevesinde Enerji Bakanlığımız 83 bin megavat olarak daha önce açıklanmış olan hedefleri yüzde 50 oranında arttırarak 120 bin megavata taşıdı." bilgisini paylaştı.

Bu doğrultuda rüzgar yatırımlarının yapılabilmesi için sektörün belli beklentileri olduğuna değinen Erden, "Yatırımların yapılması için ilk başta gerekli izin süreçlerini en hızlı şekilde tamamlamayı, devletimizin ilgili kamu kurumlarının da bu süreçleri hızlandırıcı desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

Erden, bu kapsamda enerji yatırımlarını hızlandırmayı hedefleyen "süper izin" mekanizmasının hayata geçirilmesine yönelik hazırlıkların devam ettiğini anımsatarak, "İnşallah onun bu yılın sonu ya da gelecek yılın başında meclisten geçtiğini gördüğümüzde bu izin süreçlerinin hızlandığını memnuniyetle görmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.