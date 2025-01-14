Marmara'da Tarımsal Ticaret Dijitalleşiyor

Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Marmara Bölgesi'ndeki elektronik ürün senedi alım-satım işlemlerinin Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) platformu üzerinden yapılacağını bildirdi.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden gerçekleştirilen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım-satım işlemlerinin aracılı sisteme geçişle ÜPAK platformuna taşındığını anımsattı.

Marmara Bölgesi'ndeki işlemlerin Bursa Ticaret Borsası'nın da kurucu ortağı olduğu Marmara ÜPAK platformu üzerinden yapılacağını, bu sayede tarım ticaretinde güvenilir, yenilikçi ve dijital bir dönemin başladığını belirten Matlı, "Yeni sistem, üreticilere ve yatırımcılara ELÜS işlemlerinde daha hızlı ve güvenli bir ticaret ortamı sağlayacak. Türkiye'nin tarımsal ticaret hacmini artıracak ve sektörde dijitalleşmeyi hızlandıracak önemli bir adım. Marmara ÜPAK'ın sağladığı yenilikçi çözümlerle tarım ürünlerimizin hak ettiği değeri bulmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Matlı, ÜPAK'ın üreticilerle yatırımcıları etkin bir şekilde buluşturan, tarımsal ürün ticaretini daha güvenli ve şeffaf hale getiren önemli bir sistem olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"23 ticaret borsasının ortaklığında kurulan Marmara ÜPAK, üreticilerimizin ürünlerini hak ettiği değerde işlem görebilmesi için güçlü bir platform olacak. Kullanıcı dostu bir altyapıya sahip olan yeni sistem, bölgemizin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve üyelerimize modern bir piyasa altyapısı sunmak amacıyla tasarlandı. Dijital şube ve mobil uygulamalar sayesinde üreticilerimiz ve yatırımcılarımız, işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bölgemizin tarımsal ticaret potansiyelini daha ileriye taşıyacak ve sektörün ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunacak. Marmara ÜPAK, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda ELÜS alım-satımı yapmak isteyen tüm yatırımcılara hizmet verirken, tarımsal ürünlerinin hak ettiği değeri bulmasına da katkı sağlayacak."

Marmara ÜPAK'a geçiş sürecinde kayıt işlemlerini tamamlamayan üretici ve yatırımcılara çağrıda bulunan Matlı, "BTB olarak, üyelerimizin platforma uyum sağlamalarını kolaylaştıracak tüm destekleri sunmaya devam ediyoruz. Henüz kayıt yaptırmayan üretici ve yatırımcılarımızı bir an önce BTB ile iletişime geçerek işlemlerini tamamlamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.