Marmaris\'te kurvaziyer seferleri Aralık\'a uzadı, 2026\'da 270 bin yolcu hedefleniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kurvaziyer hareketliliği yılın son aylarında da devam edecek. 28 Nisan'da başlayan 2026 kurvaziyer sezonunda Ağustos sonu itibarıyla 40 gemiyle 155 bin yolcu ve mürettebat ağırlandı. Yeni yapılan görüşmeler neticesinde 36 sefer daha eklenerek 2026 sezonunda Marmaris 76 kurvaziyer gemisi ağırlayıp geçen yılın 4 katına çıkmış olacak.

Hem geliş hem de biniş hizmeti verilen Marmaris'te yeni seferlerin eklenmesiyle sezon Aralık sonuna kadar uzatılırken, yıl sonunda toplam sayının yaklaşık 270 bine ulaşması bekleniyor. Geçen yıl 60 bin seviyesinde kalan yolcu ve mürettebat sayısının dört katın üzerine çıkması planlanıyor.

Marmaris'te kurvaziyer turizminde sezon yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmadı. Normal şartlarda Ekim ayı sonunda veya Kasım ayı başında sona ermesi beklenen seferler, yapılan yeni görüşmelerin ardından Aralık sonuna kadar uzatıldı.

Aroya Manara kurvaziyer gemisiyle yapılan görüşmeler sonucunda yıl sonuna kadar programa 12 yeni sefer daha dahil edildi. Yılın kalan bölümünde toplam 36 seferin gerçekleştirilmesi ve bu seferlerle yaklaşık 115 bin yolcu ve mürettebatın daha Marmaris'te ağırlanması planlanıyor.

"Yıl sonunda 270 bin civarında yolcu ve mürettebatı ağırlayacağız"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, kruvaziyer sezonundaki gelişmeler hakkında "Marmaris'te bu yıl 28 Nisan itibarıyla başlayan kurvaziyer gemi seferleri Ağustos sonu itibarıyla toplam 40 gemiye ulaşmış durumda. Bununla beraber toplam 155 bin yolcu ve mürettebatı şimdiye kadar Marmaris'te ağırladık" dedi. Ayhan, yıl sonuna kadar 36 sefer daha düzenleneceğini söyledi.

Aroya Manara ile yapılan görüşmeler sonucunda 12 yeni seferin programa dahil edildiğini belirten Ayhan, "Normalde Ekim ayı sonunda, Kasım ayı başında bitecek olan kurvaziyer turları bu yıl Aralık sonuna kadar uzamış oldu" dedi.

Ayhan, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek seferlerle yaklaşık 115 bin yolcu ve mürettebatın daha Marmaris'e gelmesinin beklendiğini belirterek, "Bu yıl toplamda 270 bin civarında yolcu ve mürettebatla Marmaris kurvaziyer sezonunu kapatmış olacağız" diye konuştu.

"Geçen yıla göre dört katın üzerinde artış"

Geçen yıl yaklaşık 60 bin olan yolcu ve mürettebat sayısına dikkat çeken Ayhan, "Geçtiğimiz yıl 60 bin olan rakamın bu yıl toplam 270 bin civarında gerçekleşecek olması dört katın üzerinde bir artış olmuş olacak. Bu da büyük bir sıçrama" dedi.

Kurvaziyer turizminin Marmaris açısından önemini vurgulayan Mutlu Ayhan, önümüzdeki yıllar için de olumlu bir tablo ortaya çıktığını söyledi.

"2027 için 70'in üzerinde sefer planlandı"

2027 yılı hazırlıklarının da başladığını belirten Ayhan, "Önümüzdeki yıl için şu ana kadar 70'in üzerinde sefer planlanmış durumda. Bundan sonra da bunların çalışmalarını yürüteceğiz. Bunun daha da artacağına inanıyorum" diye konuştu.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan kurvaziyer yolcularının Marmaris'te özellikle çarşı, Kaleiçi, Marmaris Kalesi, yat limanı ve sahil hattını ziyaret ettiğini belirterek, "Bunun yanında çevredeki doğal ve kültürel tarih alanlarını ve güzelliklerimizi de ziyaret ediyorlar" dedi.

Marmaris'e sefer düzenleyen Aroya Manara kurvaziyer gemisinin otel müdürü Marco Manager "Bu sezon buraya toplam 16 ziyaret gerçekleştirdik ve burada çok iyi bir deneyim yaşadık" dedi. Manager, geminin 14 Ağustos'ta charter seferine çıkmadan önce İtalya'ya yapılacak yeniden konumlandırma seferinde yolcu biniş noktası için Bodrum ve Marmaris'i değerlendirdiklerini söyledi.

Manager, "Altyapısı ve sahip olduğu alan nedeniyle Marmaris'i tercih ettik. Marmaris, bu konuda Bodrum'dan çok daha iyi imkanlara sahipti" dedi.

"Marmaris misafirlerimizin çok beğendiği bir şehir"

Marmaris'in yolcular tarafından da büyük beğeni topladığını belirten Manager, "Şehrin kendisi de çok güzel. Biraz Riviera'yı andırıyor. Misafir geri bildirimlerine baktığımızda yolcularımızın Marmaris'i ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Marmaris'in misafir anketlerinde öne çıkan şehirlerden biri olduğunu belirten Manager, "Misafirlerimiz Marmaris'i fiyat-performans açısından oldukça cazip buluyor" dedi.

"Marmaris'te rahatça gezip keyifli vakit geçiriyorlar"

Yunan adalarındaki rotalarla Marmaris'i karşılaştıran Manager, bazı destinasyonların yolcular tarafından pahalı bulunduğunu söyledi.

Manager, "Örneğin Mikonos gibi destinasyonların biraz abartılmış ve pahalı olduğunu düşünüyorlar. Buna karşılık misafirlerimiz Marmaris'teki restoranları, çevreyi ve manzarayı çok beğeniyor. Şehirde özgürce yürüyebiliyor, rahatça gezip keyifli vakit geçirebiliyorlar" dedi. Kızıldeniz'de yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle bir ay boyunca farklı bir program uygulanacağını belirten Manager, daha sonra İstanbul'un da yer aldığı kış sezonu Akdeniz programına dönüleceğini söyledi.

Bin 678 kabini bulunan Aroya manara kurvaziyer gemisinin otel müdürü Marco Manager "Marmaris sezon boyunca rotalarımızda yeniden yer alacak. Marmaris'e sezon boyunca sık sık geleceğiz. Burası misafirlerimiz tarafından oldukça beğenilen bir liman ve Marmaris ile aramızdaki iş birliğinden son derece memnunuz" diye konuştu.

İran, Özbek, Rus, Türk ve Suudi Arabistanlı turistler Marmaris'ten gemiye biniyor

Marmaris'in farklı ülkelerden gelen turistler için yolcu biniş noktası olarak da kullanılıyor, İran, Özbekistan, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen yolcular Marmaris'ten gemiye binerek Mısır'ın İskenderiye kentine gidiyor. Bugün yaklaşık 3 bin yolcu Marmaris'ten gemi tatillerine başladılar. Marmaris'te 2026 kurvaziyer sezonunun yaklaşık 270 bin yolcu ve mürettebat ile tamamlanması beklenirken, 2027 yılı için şimdiden planlanan 70'in üzerindeki seferle ilçenin kruvaziyer turizmindeki yükselişinin devam etmesi bekleniyor.