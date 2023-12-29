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Marmarisli Turizmciler Günübirlik Kiralama Yasasından Memnun - Son Dakika
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Marmarisli Turizmciler Günübirlik Kiralama Yasasından Memnun

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki turizmciler ve emlakçılar, günübirlik ev kiralamalarına yönelik alınan karardan memnun. Alınan kararın ev kiralarının artışı ve güvenlik açısından önemli olduğunu belirten turizmciler, yeni düzenlemenin kayıt dışı kiralamaları engelleyeceğini ve sektöre olumlu yansıyacağını ifade etti.

29.12.2023 - 12:07,
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Günübirlik kiralamalar ile ilgili çıkan yasadan Marmarisli turizmciler memnun

MUĞLA - Dünyanın ve ülkemizin gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki turizmciler ve emlakçılar resmi gazetede yayımlanan günübirlik ev kiralamalarına yönelik alınan karar ile ilgili konuştu. Alınan kararın günübirlik ev kiralamaları sebebi ile özellikle turistik ilçelerde artan ev kiralarının yanı sıra, kayıt dışı kiralamalarda güvenlik açısından da önem teşkil ettiğini belirten turizmciler alınan kararın yerinde ve doğru bir karar olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararın amacının, konutların tek seferde yüz gün veya yüz günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak belirtildi. Bu yönetmelikle birlikte bundan sonra konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde yüz gün veya yüz günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına, izin belgesi başvurularında uygulanacak işlemlere, konutların niteliklerine, izin belgesi sahiplerinin uymak zorunda oldukları hükümlere ve kullanıcı ile izin belgesi sahibinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümleri kapsadığı ifade edildi.

' Site veya apartman sakinlerinden izin alınacak'

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Basın Sözcüsü Çetin Aksu yaptığı açıklamada, "Yeni düzenlemeyle kayıt dışı çalışan veya apartman tipi ya da site tarzı binalarda yönetimlerin almış olduğu kararları da etkileyecek. Bu doğrultuda komşu izinleri alınarak ancak vergi yükümlülükleri de yerine getirilmek suretiyle ticari anlamda belirli kıstaslar tamamlandıktan sonra ancak günübirlik konaklama ile ilgili sorunlar ortadan kalkmış olacak. Ama bu demek değil ki artık herkes evine günübirlik verebilirler veya bundan yüksek kazanç elde edebilir. Çünkü bu kısıtlamalarla beraber ciddi anlamda yaptırımlar da söz konusu" diyerek konut sorununa çözümün ancak yeni imar planlamaları ile olabileceğini ifade etti.

'Havalimanlarına gelen yolcu sayıları ile otellerdeki rakamlarda fark var'

Marmaris Siteler Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelin genel müdürü turizmci Cihan Baykara alınan kararla ilgili 'Rusya Ukrayna savaşından dolayı ülkemize gelen ciddi şekilde Rus, Ukraynalı misafirlerimizin ve yabancı uyruklu misafirlerin uzun vadeli ev kiralamaları, kiralayanların sonrasında gelen arkadaşlarıyla, akrabalarıyla uzun vadede paylaşmaları, ciddi şekilde artarak devam ettiği için otellerde konaklamaları ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Şöyle ki havaalanına gelen yolcu sayısıyla otelde gerçekleşen sayısını kıyasladığımızda burada bir düşüş olduğu yani havaalanına gelen misafir sayısının daha fazla olduğu gözükmekte ve bununla alakalı devletimiz bu şekilde bir önlem aldı. 2024 itibariyle sektöre olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü böyle uzun konaklamalarda özellikle otellerin fiyatlarından dolayı evler tabi ki daha uyguna geldiği için konaklama tesislerinin, gecelemelerini olumsuz etkiledi" dedi.

Baykara açıklamasının devamında, "Bu şunun için, sektör açısından önemli . Ülkemize gelen tüm misafirlerimizin tüm turistlerimizin gerek günlük harcamaları, gerek kişi başı harcamaları, gerekse gelen yolcu ve toplam milli turizm geliri noktasında bir hedef planlamamız olduğu için bu tarz şeylerin çok fazla artıyor olması bu planlamalarda az da olsa değişkenlere sebebiyet verecektir. Onun için çıkmış olan bu yasayı ben olumlu karşılıyorum. Bizim sektörümüze konaklama bazlı ciddi faydası olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Turizmci Cihan Baykara ayrıca otellerdeki kimlik bildirim sistemlerinin özellikle güvenlik açısından kayıt altında olmasının önemine de değinerek "Yaklaşık 6 yıldır kullandığımız bir sistemle anlık yapılan kimlik bildirim sistemimiz var. Dolayısıyla yani burada hangi konaklama tesisinde, hangi saatte, hangi tarihte misafir girmiş daha anlık görebilmek için böyle bir yasa değişikliğine gidilmişti ve şu anda bu uygulanıyor zaten ülkemizde. Dolayısıyla çok doğru bir veri olduğu net. Çünkü kayıtlı olması ve kayıt altında oluyor olması gerekiyor" dedi.

Marmarisli Turizmciler Günübirlik Kiralama Yasasından Memnun
Kaynak: İHA
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