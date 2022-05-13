Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı - Son Dakika

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 9,6 arttı.

İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ ENDEKSİ YÜZDE 10,6

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.