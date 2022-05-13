Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı - Son Dakika
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Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı

13.05.2022 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. TÜİK'e göre sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 9,6 arttı.

İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ ENDEKSİ YÜZDE 10,6

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

YORUMLAR
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Perakende satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 2,5 arttı Perakende satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 2,5 arttı Tavuk eti üretimi martta yıllık bazda yüzde 3 arttı Tavuk eti üretimi martta yıllık bazda yüzde 3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi Üretim Endeksi, Madencilik, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı - Son Dakika
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