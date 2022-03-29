Mart ayının soğuk geçmesi elmada don riskini azalttı - Son Dakika
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Mart ayının soğuk geçmesi elmada don riskini azalttı

29.03.2022 00:58
Mart ayının soğuk geçmesi elmada don riskini azalttı

Türkiye'de elma üretiminin yüzde 16'sını tek başına karşılayan Karaman'da, Mart ayının soğuk geçmesi elmada don riskini azalttı.

Türkiye'de elma üretiminin yüzde 16'sını tek başına karşılayan Karaman'da, Mart ayının soğuk geçmesi elmada don riskini azalttı.

Bugünkü rakamlara göre 12 milyonun üzerindeki ağaç sayısı ile Türkiye'de birinci durumda olan Karaman'da, yılda 500 bin tonun üzerinde elma üretimi gerçekleşiyor. Bugünlerde ise modern elma bahçelerinde budama işlemleri hızla devam ediyor. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, bahçeleri gezerek elma ağaçlarını inceledi.

"Elma için kış mevsimi çok önemli"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, bölge olarak 5 aylık sürede çok güzel bir kış mevsimi geçirdiklerini ve geçen yılın iki katından daha fazla bir yağış aldıklarını söyledi. Bayram, yağışların bol olması başta çiftçilerimiz olmak üzere herkesi çok mutlu ettiğini belirterek, "Karaman, elma üretiminde söz sahibi illerden birisidir. Ağaç sayısında birinci üretimde ise ikinci durumda. Gün geçtikçe de ilimizde modern bahçelerin sayısı artarak kurulmaya devam ediyor. Elma için kış mevsimi çok önemlidir. Kış mevsiminin soğuk ve yağışlı geçmesi ağaçların verimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bunda çiçek döneminin gecikmesi buna etkendir. Karaman'ın elması bu yıl ihracatta güzel fiyatlara satıldı. Meyve türleri arasında elma kış dinlenmesine en çok ihtiyaç duyan meyvelerden birisidir. Özellikle Nisan ayının 15'inden sonra Mayıs ayının ilk haftasına kadar olan süreçte inşallah bir don olayı yaşamayız. Bu yıl elmamız açısından güzel bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bu mevsim tam anlamıyla geçiş mevsimi. Ağaçlar sıcaklardan çok çabuk etkileniyor ve hemen tomurcuklanarak çiçek açıyor. Tabi ki bu noktada modern elma bahçelerine sahip olan üreticilerimiz gereken önlemleri alıyor" diye konuştu. - KARAMAN

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Türkiye, Karaman, Bayram, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mart ayının soğuk geçmesi elmada don riskini azalttı - Son Dakika


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