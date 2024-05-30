MASKİ, İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi\'nden enerji tedarikine başlıyor

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), bir yandan vatandaşların yüzünü güldürecek çalışmalara ve kararlara imza atarken, diğer yandan da maksimum tasarruf için harekete geçti. MASKİ, önümüzdeki hafta sonundan itibaren İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi'nden enerji tedarikine başlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, suya rekor indirim ve kartlı sayaç zorunluluğunu kaldırılması gibi vatandaşların yüzünü güldürecek çalışmalar yaparken, diğer yandan da yüksek tasarruf sağlayabilmek için kolları sıvadı.

İZETAŞ'tan enerji tedariki sağlanacak

MASKİ 1 Haziran itibariyle İZENERJİ A.Ş. bünyesinde kurulan EPDK Tedarik Lisansı'na sahip İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi'nden (İZETAŞ), enerji tedarikine başlayacak. İZETAŞ tarafından MASKİ'ye ait SKTT limitini aşmış 13 elektrik aboneliğine enerji tedariki sunulacak.

Enerji tedariki temiz havaya da yarayacak

Çalışmalar kapsamında, yıllık yaklaşık 32 milyon kilowatt-saat (kWh) enerji tedariki sağlanacak. Yenilenebilir enerji sertifikası sayesinde 15 bin 744 ton karbondioksit (CO2) salınımının önüne geçilecek ve aynı zamanda doğaya yaklaşık 38 bin 300 adet fidan dikilmesi kadar fayda oluşacak.

Öte yandan, MASKİ elektrik tedarikini İZETAŞ üzerinden gerçekleştirerek yüksek miktarda tasarruf sağlamış olacak. - MANİSA