TOBB 80. Mali Genel Kuruluna katılan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyası ve Oda üyelerinin sorunlarını Ankara'ya taşıdı - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB 80. Mali Genel Kuruluna katılan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyası ve Oda üyelerinin sorunlarını Ankara'ya taşıdı

TOBB 80. Mali Genel Kuruluna katılan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyası ve Oda üyelerinin sorunlarını Ankara\'ya taşıdı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TOBB 80. Mali Genel Kurulu'na katılarak Manavgat iş dünyasının ve Oda üyelerinin sorunlarını Ankara'ya taşıdıklarını belirtti. Güngör, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun desteklerinin devam edeceğini ve üyelerin sıkıntılarının çözümü için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

17.05.2024 12:22
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TOBB 80. Mali Genel Kuruluna katılan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyası ve Oda üyelerinin sorunlarını Ankara'ya taşıdıklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) gerçekleştirildi.

Toplantıda, Hesapları İnceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu, Dilekleri İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Vergi Komisyonu, Ekonomi Politikası Komisyonu ve Basın ve Yayın Komisyonu sunuşları gerçekleştirildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 80. Mali Genel Kurul ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Ülkemiz ve iş dünyamız için birbirinden değerli çalışmalar gerçekleştiren üst kuruluşumuz olan TOBB'un 80. Genel Kurulu hayırlı olsun" dedi.

"Aynı heyecan ve ruhla iş dünyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz"

Genel Kurulda Manavgat iş dünyasının ve üyelerin talep ve sorunlarını dile getirdiklerini kaydeden Başkan Güngör, "Çok güzel bir genel kurul geçirdik. Genel Kurulumuzda iş dünyasının ve üyelerimizin yaşadığı sorunları dile getirdik" diye konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun her zaman ve her konuda kendilerine büyük destek olduğunu belirten Başkan Güngör, "TOBB Başkanımız Sayın Başkanımızın liderliğinde aynı heyecan ve ruhla üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da; emek verecek, çalışacak ve üreteceğiz. 80. Genel Kurulun ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Genel Kurula; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Konsey Başkanları, TOBB Delegeleri, Oda ve Borsa Başkanları, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, TOBB MATSO Delegeleri Bülent Sarı, Nihat Vural, Mehmet Yıldız, Mehmet Cen ve Genel Sekreter Halil İbrahim Altıparmak ile birlikte katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB 80. Mali Genel Kuruluna katılan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyası ve Oda üyelerinin sorunlarını Ankara'ya taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOBB 80. Mali Genel Kuruluna katılan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat iş dünyası ve Oda üyelerinin sorunlarını Ankara'ya taşıdı - Son Dakika
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