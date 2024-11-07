MATSO, TOBB Semineri'nde Bilgi Edindi - Son Dakika
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Ekonomi

MATSO, TOBB Semineri'nde Bilgi Edindi

MATSO, TOBB Semineri\'nde Bilgi Edindi

MATSO üyeleri, TOBB'un düzenlediği bilgilendirme seminerine katılarak ekonomik konuları öğrendi.

07.11.2024 15:06
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri TOBB Oda- Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katıldı.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda-Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katıldı. TOBB sosyal tesislerinde gerçekleştirilen ve iki gün süren seminer TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş'ın açılışı konuşması ile başladı. Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya TOBB ETÜ ile ilgili sunum yaptığı seminerin ilk gününde TOBB-TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ekonomisti Dr. Ali Çufadar "Ekonomide Görünüm" ile ilgili sunum yaparken ve 23. dönem Türkiye Büyük Milleti Meclis Başkanı Cemil Çiçek Karar Alma Süreçlerinde TOBB'un Rolü konulu konuşma yaptı.

TOBB ETÜ Üniversitesi Teknoloji Merkezi inceleme gezisi ile başlayan seminerin ikinci günü ise yapılan sunumlar ile tamamlandı. TOBB Başkan Danışmanı Hasan Çağlayan Dündar tarafından TOBB'un Kurumsal Yapısı, faaliyetleri ve TOBB'un İş Dünyasına Yönelik Faaliyetleri aktarıldı. Devlet Tiyatrosu Sanatçısı, Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı Adnan Erbaş tarafından iş hayatında iletişim, TOBB Chicago Ticaret Merkezi CEO'su Volkan Palaz tarafından Türk şirketlerinin ABD pazarına girişi, pazarda tutunabilmesi, satış, pazarlama, dağıtım, depolama hizmetleri gibi konular, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. AŞ Genel Müdür Vekili R. Kayhan Ünal tarafından "TMO-TOBB LİDAŞ, TÜRİB, Merkez ÜPAK ve Bölgesel ÜPAK konularında sunumlar yapıldı.

KGF Başkanı Erdoğan Özegen ise Kredi Garanti Fonu olarak sunulan imkanlar ve işletmelere sağladığı finansal destekler hakkında bilgiler verdi. Özegen, devam eden ve önümüzdeki dönem verebilecek destekleri anlattı.

"Seminer çok verimli geçti"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, iki gün süren seminerin çok verimli geçtiğini söyledi. Özellikle seminer ile meclis üyelerine TOBB'un kurumsal yapısı konusunda detaylı bilgiler verildiğini aktaran Başkan Güngör, TOBB'un yaptığı hizmetlerin yanı sıra seminerde güncel, ekonomik konular ve kişisel gelişim alanında aydınlatıcı bilgilerin verildiğini belirtti.

Başkan Güngör, "MATSO olarak üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için çaba gösteriyoruz. Meclis üyelerimiz ile birlikte üyelerimizin sektörlerinde yaşadıkları sorun ve taleplere katkı sağlamamızda faydalı olacak bir seminer oldu. Başta TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere böyle bir seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Manavgat, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MATSO, TOBB Semineri'nde Bilgi Edindi - Son Dakika

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