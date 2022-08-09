Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurlayacak, Abdülhamid Han Gemisi bugün göreve başlıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurlayacak, Abdülhamid Han Gemisi bugün göreve başlıyor

09.08.2022 10:39

Mavi Vatandaki filonun "en güçlüsü" olan Abdülhamid Han sondaj gemisi bugün Mersin'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Akdeniz'de ilk görevine başlayacak.

Mavi Vatandaki filonun "en güçlüsü" olan Abdülhamid Han sondaj gemisi bugün Mersin'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Akdeniz'de ilk görevine başlayacak.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı "Abdülhamid Han" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisindeki çalışmalar tamamlandı. 2,5 aydır Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinin bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmalarının bitmesiyle teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak bugün Akdeniz'de göreve başlayacak. Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han'ı bugün kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolcu edecek. Geminin bulunduğu alanda tüm hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelerek hem inceleme hem de bilgi almasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığı gibi Akdeniz'de Türkiye'nin yetki alanı içerisinde arama çalışmalarına başlayacak.

Vatandaşlar gururla takip ediyor

Geminin uğurlanması için bölgeye gelen tatilcilerden Nihal Demirsoy, "Bugün Abdülhamid Han gemimiz ilk seferine çıkacak gururluyuz, mutluyuz" dedi.

Geminin uğurlanma töreni için gelenlerden Hamiyet Polat ise "Gemimiz gidiyor diye üzgünüz. Çünkü manzaramız gidiyor ama gururlu ve onurluyuz. Bugün Cumhurbaşkanımız gelecek, bilhassa onun için buradayız. Dünden karşılamak için geldik. Çok güzel, ne mutlu ki biz Türk'üz" diye konuştu.

238 metre uzunluğunda 12 bin 200 metre kareye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Dünyadaki 5 gemiden biri olan Abdülhamid Han'ın 62 bin groston ağırlığında bir gemi olduğu kaydedildi. - MERSİN

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Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han, Taşucu Limanı, Mavi Vatan, Akdeniz, Mersin, Fatih, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurlayacak, Abdülhamid Han Gemisi bugün göreve başlıyor - Son Dakika

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