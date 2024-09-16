Maxion, Yeni Alüminyum Jantları Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Maxion, Yeni Alüminyum Jantları Tanıttı

Maxion, Yeni Alüminyum Jantları Tanıttı

Maxion Wheels, 2024 IAA Transportation Fuarı'nda Türkiye'de üretilecek yeni dövme jantları tanıttı.

16.09.2024 14:49
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Maxion Wheels, Almanya'da düzenlenen 2024 IAA Transportation Fuarı'nda Türkiye'de üretilecek hafif ve korozyona dayanıklı dövme alüminyum kamyon jantlarından oluşan yeni ürün gamını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye'de Maxion İnci Jant Grubu'nun Manisa tesisinde üretilecek yeni dövme alüminyum jantlar, Maxion'un ticari araç ürün portföyünü tamamlayarak pazardaki lider konumunu daha da güçlendirecek.

Maxion İnci Jant Grubu, 2022'de çelik kamyon jant portföyünü dövme alüminyum jantları da kapsayacak şekilde genişletmek için Manisa'daki tesisine 150 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Maxion İnci Jant Grubu'nun 20 bin metrekarelik alandaki bu yeni fabrikasının yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, tesis son teknoloji ekipmanlarla donatıldı.

Grubun Manisa tesisinde ilk aşamada yılda yaklaşık 350 bin dövme alüminyum jant üretilmesi hedefleniyor. Seri üretimin 2025'in ikinci yarısında başlaması planlanırken üretim kapasitesinin önümüzdeki yıllarda iki katına çıkarılma potansiyeli bulunuyor.

Üretilecek ilk ürün grubu, en çok talep gören jant boyutlarını ve üç farklı yüzey seviyesini içerecek. Ayrıca en yüksek dayanıklılık ve görünüm standartlarını karşılayacak şekilde üretim gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion Wheels Üst Yöneticisi (CEO) Pieter Klinkers, yeni dövme alüminyum jantlarının, pazar lideri kamyon jant ürün gamlarını tamamladığını ve ticari araç müşterileri için güçlü ve güvenilir bir ortak olarak konumlarını daha da pekiştirdiğini belirtti.

Klinkers, "Jant tasarımı, mühendisliği ve üretimi konusundaki derin uzmanlığımızla, kamyon, treyler, otobüs ve tanker OEM'lerinin yanı sıra değişim pazarı müşterilerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı ve yenilikçi bir ürün yelpazesi sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"Yeni fabrika, ortak vizyonumuzun ve mükemmellik taahhüdümüzün bir göstergesi"

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim de Türkiye'de üretilen yenilikçi ürünlerini global pazara sunmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, Maxion İnci Jant Grubu olarak, Türk otomotiv sektörünün küresel çapta etki yaratan lider şirketlerinden biri olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Zaim, "Fuarda dövme alüminyum jantlarımızın tanıtılmasıyla, Maxion Wheels ile olan ortaklığımızın daha da güçlenmesinden büyük bir heyecan duyuyoruz. Yeni fabrika, ortak vizyonumuzun ve mükemmellik taahhüdümüzün bir göstergesi. Müşterilerimize üstün kalite ve performans sunma kararlılığımızı vurgularken, ticari araç endüstrisinin geleceğine yön vermek için heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Üretim, Finans, Manisa, Maxion, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maxion, Yeni Alüminyum Jantları Tanıttı - Son Dakika

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