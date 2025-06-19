Mayıs'ta Yabancı Konut Satışı %14,2 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mayıs'ta Yabancı Konut Satışı %14,2 Azaldı

19.06.2025 10:47
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Mayıs ayında yabancılara konut satışları 1771'e düşerken, İstanbul en çok satış yapılan şehir oldu.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 1771'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta yabancılara 1771 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, mayısta yıllık bazda yüzde 14,2 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,4 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 648 konutla İstanbul aldı. Bu ili 594 konutla Antalya ve 145 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 7 bin 789'a düştü.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Mayısta Rusya vatandaşları, Türkiye'den 274 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 133 konutla İran ve 127 konutla Almanya vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları yükseldi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,9 artışla 19 bin 412 olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,7 artışla 88 bin 606'ya yükseldi.

Mayıs ayındaki ipotekli satışların 4 bin 674'ü, ocak-mayıs dönemindeki satışların 21 bin 62'si ilk el satışları olarak belirlendi.

Diğer konut satışları mayısta arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 110 bin 613 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak hesaplandı.

Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 495 bin 564 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, mayısta yıllık bazda yüzde 11,2 artarak 39 bin 546'ya yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,4 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 174 bin 55 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artış göstererek 90 bin 479 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,6 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 410 bin 115 olarak kaydedildi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs'ta Yabancı Konut Satışı %14,2 Azaldı - Son Dakika

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