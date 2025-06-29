Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis\'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker\'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
29.06.2025 13:17
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Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Meclis'e sunulan yasa teklifinde yer alan "kenevir" ile ilgili düzenlemeye tepki gösterdi. Vekillere çağrı yapan Ülker, söz konusu yasa değişikliğinin sosyal felaketlere neden olabileceğini belirtti ve bu değişikliğin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sorunların asla yönetilemeyeceğini öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan ve sağlık alanında çeşitli değişiklikler içeren 29 maddelik kanun değişikliği teklifinde eczanelerde tıbbi kenevir satışının yasallaştırılması da yer alıyor.

MURAT ÜLKER VEKİLLERE ÇAĞRI YAPTI

Düzenleme tartışmaları da beraberinde getirirken konuyla ilgili bir açıklama da Forbes Dergisi verilerine göre 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker'den geldi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker milletvekillerine yaptığı çağrıda söz konusu düzenlemenin sosyal felaketlere yol açabileceğini belirtti.

Ülker'in açıklaması şu şekilde; "Sayın Milletvekilleri, Kenevir tarımı ve tıbbi ürün üretimi adı altında sunulan bu yasa tasarısı, yüzeyde sağlık ve ekonomi için bir fırsat gibi görünse de, derinlemesine incelendiğinde toplumumuz ve özellikle gençlerimiz için ciddi bir tehlike kapısı aralamaktadır. Kenevir bitkidir ve bu bitkiden esrar yüksek tetrahidrokannabinol'lü (THC) esrar üretimi teknik olarak oldukça kolaydır. Bitkinin doğası gereği dayanıklı, hızlı büyüyen ve düşük maliyetli bir tarım ürünüdür. Asıl zor olan üretim değil, üretimi kontrol etmek ve denetlemektir. Domuz ve tavşan gibi hızlı yetiştirilme biçimi ile bir anda yayılır ve kontrol dışına çıkar.

"SOSYAL FELAKETLERLE SONUÇLANMIŞTIR"

Elbette tıbbi kenevirin kontrollü üretimi ve kullanımı dünyada bazı ülkelerde kabul görmektedir. Ancak bu örneklerin büyük bir kısmı, ne yazık ki madde kullanımında artış, bağımlılık yaşının düşmesi, sokaklarda daha kolay ulaşılabilen esrar türevleri ve organize suç çetelerinin büyümesi gibi sosyal felaketlerle sonuçlanmıştır. Bu işin kalesi sayılacak Hollanda'da 1970'lerden beri uygulanan "coffee shop" modelinde satış tolere edilse de üretim yasal değil, eğitimli bir tedarik zinciri yoktur ve ekimi yasaktır. Hiç düşündünüz mü neden?

"ÖLÜMLER, TRAFİK KAZALARI VE ÇOCUK YAŞTA ÖLÜMLER"

Bakınız, Kanada bu konuda bir "örnek ülke" gibi sunulur. Ancak Kanada'da yapılan araştırmalar, yasanın çıkmasından sonra esrar kullanımının özellikle 15-24 yaş arasındaki gençlerde %40 oranında arttığını ortaya koymuştur. Yasanın sadece medikal kenevir için olduğu söylense de, zaman içinde bu sınırların nasıl esnetildiğine hep birlikte şahit olduk. Bugün Kanada'da, neredeyse her köşe başında esrar satışı yapılmakta ve gençler buna rahatça erişebilmektedir. ABD'de benzer şekilde, önce medikal kenevirle başlayan süreç, bugün 24 eyalette keyif amaçlı kullanıma kadar genişlemiş durumda. Peki sonuç? madde bağlantılı ölümler, trafik kazaları ve çocuk yaşta başlayan bağımlılıklar tarihî zirvesinde. Colorado eyaletinde, yasal düzenlemenin ardından esrar kullanımına bağlı trafik kazalarında %62 oranında artış yaşanmıştır.

"KILIF DEĞİŞTİRİR AMA..."

Sayın milletvekilleri, biz Türkiye olarak daha sahte içki sorununu çözememiş, her yıl onlarca insanımızı bu nedenle toprağa veren bir ülkeyiz. madde kullanımına bağlı ölümler her yıl artıyor. Bağımlılık yaşı ortaokula kadar düşmüş durumda. Yasaklı madde baronlarının nasıl büyüdüğünü, nasıl yeni alanlar aradığını hepimiz biliyoruz. Kenevir tarımını "sanayi" veya "ilaç" adıyla meşrulaştırmak, bu çetelere yeni ve legal bir arka kapı açmak demektir. Sanmayın ki kontrol edebiliriz. Dünya örnekleri bize şunu söylüyor: Yasaklı madde ticareti kılıf değiştirir ama amacından asla vazgeçmez.

"BAZI RİSKLER VARDIR ASLA YÖNETİLEMEZ"

Osmanlı'nın bile ekonomik faydasını bildiği halde yasakladığı bu maddeyi, biz bugün hangi denetim garantisiyle topluma sunacağız? Türkiye'nin sosyal yapısı, genç nüfus yoğunluğu ve mevcut bağımlılık problemleri dikkate alındığında, bu yasa geri dönülemez bir zarara yol açacaktır. Bugün "tıbbi" diyerek açacağınız kapı, yarın sokakta çocuklarımızın ellerinde kapanmaz bir yaraya dönüşecektir. Bu mesele ilaç şirketlerinin karı, ithalat ihracat dengesi, ekonomik getiriler meselesi değildir. Bu mesele gençlerimizin sağlığı, toplumumuzun geleceği meselesidir. Lütfen unutmayınız: Bazı riskler vardır ki, asla yönetilemez. Bu yasa teklifine "hayır" demek, sadece bir oylama değil; bu ülkenin gençlerine, geleceğine sahip çıkmaktır."

Yıldız Holding, Murat Ülker, Kenevir, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • halim bölükbaşı:
    doğru demiş 0 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    İlkokula Kadar Düşen Uyuşturucu Ana Okulu Yolunda... Vatana Millete Hayırlı Olsun. Uzay Çağı Artık Herkes Uçacak :))) 0 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    senin cikolatalarda zararli 0 0 Yanıtla
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