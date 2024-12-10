MediaMarkt, Yapay Zeka Projesiyle Ödüller Kazandı

Ekonomi

MediaMarkt, çevrim içi alışveriş deneyimini kişiselleştiren "Yapay Zekanın Evi" (House of AI) projesiyle SMARTIES Avrupa Ödüllleri'nde 3 gümüş ve 1 bronz ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş imkanı sunan elektronik perakendecisi MediaMarkt, Mobil Pazarlama Birliği (MMA) tarafından düzenlenen SMARTIES Avrupa Ödülleri'nde önemli bir başarıya imza attı.

Başarılı pazarlama projelerinin yarışarak ödüllendirildiği etkinlikte MediaMarkt, "Yapay Zekanın Evi" projesiyle "Web 3.0 Teknolojileri Pazarlama", "Yapay Zekanın Reklamcılıkta Yenilikçi Kullanımı" ve "Veri İçgörüleri-Bağlamsal Pazarlama" kategorilerinde gümüş; "Yapay Zeka Destekli Kitle Etkileşimi" kategorisinde ise bronz madalya kazandı.

MediaMarkt'a 4 ödül getiren "Yapay Zekanın Evi" projesi kapsamında "GPT-4" altyapısına sahip "Anne AI", "Yeni Yıl Hediye AI" ve "Sevgililer Günü Hediye AI" gibi hediye bulucular, çevrim içi alışveriş deneyimini iyileştiriyor.

MediaMarkt'ın hediye ve ürün bulucuları sayesinde tüketiciler, arama sonuç sayfalarını tek tek incelemekle zaman kaybetmeden, MediaMarkt'ın geniş son teknoloji ürün yelpazesinde ihtiyaç duydukları spesifik ürünü zahmetsiz şekilde bulabiliyor.