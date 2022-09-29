Uzmanından sonbaharda iç ortam alerjisi uyarısı - Son Dakika
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Uzmanından sonbaharda iç ortam alerjisi uyarısı

29.09.2022 12:24
Uzmanından sonbaharda iç ortam alerjisi uyarısı

Medicana International Ankara Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, iç ortamda geçirilen zamanın artmasıyla ev tozu akarlarına ve evcil hayvanlardan kaynaklanan alerjenlere maruz kalma oranının arttığını belirterek, "Bu durum, burun akıntıları,...

Medicana International Ankara Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, iç ortamda geçirilen zamanın artmasıyla ev tozu akarlarına ve evcil hayvanlardan kaynaklanan alerjenlere maruz kalma oranının arttığını belirterek, "Bu durum, burun akıntıları, hapşırık, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarma, sulanma, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetleri olan hasta sayısında hızlı bir artışa neden olur." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, sonbaharın gelişiyle doğada yaşanan değişiklikler, bireylerin günlük yaşantısına da yansıyor.

Doğa içine kapanmaya başlarken, insanların dış ortamda geçirdiği süre azalıyor ve bu durum, iç ortam alerjilerinin artmasına neden oluyor. Hapşırık, burun akıntısı, burun ve damak kaşıntısı başta olmak üzere saman nezlesi olarak bilinen "alerjik rinit" şikayetleri de çoğalıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International Ankara Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, sonbahar alerjileri hakkında merak edilenlere dair bilgi verdi.

Sonbaharda hem iç hem de dış ortamda çok sayıda alerjenle karşılaşmanın mümkün olduğunu belirten Erkekol, "Sonbahar alerjilerinin tetikleyicileri farklı olmakla birlikte semptomlar en az ilkbahar ve yaz aylarındaki kadar şiddetli olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Havaların serinlemesiyle kapalı ortamda daha fazla bulunulduğuna işaret eden Erkekol, iç ortamda geçirilen zamanın artmasıyla ev tozu akarlarına ve evcil hayvanlardan kaynaklanan alerjenlere maruz kalma oranının da yükseldiğini ifade etti.

Erkekol, şunları kaydetti:

"Bu durum, burun akıntıları, hapşırık, burun tıkanıklığı, gözlerde kızarma, sulanma, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetleri olan hasta sayısında hızlı bir artışa neden olur. Sonbaharda viral enfeksiyonlar da artıyor, nezle ve alerji ayırt edilmeli."

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Kaynak: AA

Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzmanından sonbaharda iç ortam alerjisi uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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