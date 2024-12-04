Mehmet Çankaya TEDx'te Dijital Ticaret Konuştu

Ekonomi

Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, TEDx konuşmalarına katılarak "Dijital Dünyada Uluslararası Ticaret" temalı konuşma yaptı.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Mehmet Çankaya'nın "Kendini Gerçekleştirmek" başlığı altında "Dijital Dünyada Uluslararası Ticaret" temalı konuşması, TEDx platformunun YouTube kanalında yayına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya, dijital teknolojilerdeki gelişmelerin pazarlama şeklini de değiştirdiğini belirtti.

Çankaya, ticarette üretimden daha öncelikli konunun pazarlama olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Üretiminiz ne kadar iyi olursa olsun pazarlamanız yoksa başarılı olamazsınız. Günümüzde pazarlamanın tartışmasız en etkili yolu da dijital pazarlamadan geçiyor. Bu kapsamda günümüz pazarlamasında kurumsal web sitesiyle beraber dijital platformların kullanımı son derece önemli. 1986'da kurulmuş bir firma olarak ihracatımızdaki hareketlilik 2002'de yaptığımız web sitesiyle birlikte hız kazandı. İlk aşamada Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde web sitemizi yayına aldık. 2008'e geldiğimizde ihracat ülkemiz 60 oldu. İhracattaki asıl atılımımız 2008'de web site yayınınızı 43 dilde yayına almamız sonrasında gerçekleştirdik. Ülkelere özel domainlerle Bulgarca, Rumence, Malayca, Endonezya gibi ülke dillerinde siteleri yayına alarak pazarlama ağımızı geliştirdik. Bugüne gelindiğinde web site ziyaretçi sayımız günlük 15 bin kişiye ulaştı. İhracat ülke sayımız da 140'ı buldu."

Dijital pazarlamada önemli konulardan birinin de gelen taleplerin yönetilmesi olduğunu belirten Çankaya, günlük ziyaretçi sayısı 15 bine ulaşınca mesaj ve telefonla gelen taleplerin çağrı sisteminde yeni geliştirmeler yapmayı zorunlu kıldığını kaydetti.

"Çağrı sistemimizde yeni yazılım yaptırarak yapay zekayı kullanmaya başladık"

Çankaya, gelen talepleri doğru analiz ederek en hızlı şekilde dönüş sağlama ihtiyacı ortaya çıktığına işaret ederek, "Bunun için çağrı sistemimizde yeni yazılım yaptırarak yapay zekayı kullanmaya başladık. Şu aşamada gelen taleplere en doğru dönüşleri en hızlı şekilde yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Baba tezgahının en önemli hazineleri olduğunu belirten Çankaya, "Babam bize kurulu tezgahı olan bir atölye bıraktı. Bu gerçekten önemli bir miras. Çünkü ilk işinize damlayarak da olsa akarı olan bir ortamda başlıyorsunuz. İlk yıllarımızda babamızın bizi sürekli cesaretlendirmesi bizim gelişimimize katkı sağladı. 300 metrekare küçük bir atölyeden başlayan serüvenimiz bugün 30 bin metrekarelik büyük bir üretim tesisine dönüştü. Bu nedenle baba duasını ve desteğinizi arkanıza almak çok önemli. Bir de gençlere yeni kariyerlerine başladıklarında erken kalkmalarını öneririm. Rızıklar erken dağıtılırmış. Erken kalkmak verimli bir gün için iyi bir başlangıçtır." değerlendirmesinde bulundu.