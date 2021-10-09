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Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir - Son Dakika

Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir

09.10.2021 10:51

Türkiye'deki ekonomik ve siyasal sıkıntıların sorumlusunun muhalefet olmadığını dile getiren AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, "Ekonomik bir başarısızlık varsa, eksiklik varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir" sözlerine yer verdi.

AK Parti Eski Milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk ekranlarında katıldığı programda ekonomik gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kendisinin eski bir milletvekili olduğunu ve yeri geldiğinde partisini eleştirebileceğini vurgulayan Metiner, ekonomideki başarısızlığın sorumlusunun hükümet olduğunu söyledi. Metiner, "Biz hükümetiz evet, partimiz hükümet evet. Dolayısıyla ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa bu tamamen hükümetimize aittir" dedi.

"BAŞARISIZLIĞI ELEŞTİRMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Açıklamalarını sürdüren Metiner, "Bu ülkedeki ekonomik sıkıntıların, eğer varsa siyasal sıkıntıların müsebbibi muhalefet değildir, olamaz. Ülkeyi hangi parti yönetiyorsa başarı da onundur başarısızlık da onundur. Başarıyı takdir etmek herkesin, hepimizin görevidir. Varsa başarısızlığı da eleştirmek hepimizin görevi olmalıdır" diye konuştu.

"YANLIŞ GİDEN BİR ŞEY VARSA ELEŞTİRİLMELİ"

AK Partililerin gerektiğinde partilerini eleştirmesinin doğal olduğunu dile getiren Metiner, "Sadece muhalefetin değil. AK Parti'nin içerisinde ülkesini gerçekten seven, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gören çok sayıda değerli arkadaşlarımız var. Onlar gerektiğinde partisinin yapıp ettiklerini eleştirebilmeliler. Yani onlar da yol gösterebilmeliler, 'burada bir tıkanıklık var' diye" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİKLERİM ÜZERİNDEN SİYASET OKUMASINLAR"

Mehmet Metiner, programın devamında açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Hali hazırda AK Parti'de bir görevim yok. Ben AK Parti'nin eski bir vekiliyim. Ancak AK Parti'nin temsilcisi değilim. Burada Mehmet Metiner olarak varım. Bu yüzden insanlar benim söylediklerim üzerinden AK Parti siyasetini okumasın. Beni Mehmet Metiner olarak dinlesinler. Partim yanlış yaparsa eleştirimi getiririm.

Benim için önemli olan, bu ülkedeki ekonomik sıkıntıların sorumlusu ülkeyi kim yönetiyorsa onundur. Tabii ki de muhalefetin olamaz. Ancak bir başarı varsa takdir etmek gerekir, başarısızlık varsa eleştirmeniz gereklidir."

Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir

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Son Dakika Ekonomi Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir - Son Dakika
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