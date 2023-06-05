Haftanın ilk iş gününe rekorla başlayan dolar ve euronun ateşi sönmüyor - Son Dakika
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Haftanın ilk iş gününe rekorla başlayan dolar ve euronun ateşi sönmüyor

05.06.2023 14:06

Ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek'in bakanlıktaki devir teslim töreninde verdiği kararlı mesajlara rağmen dolar/TL yukarı yönlü hareketini değiştirmedi. Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan dolar/TL, saat 13.30 itibarıyla 21,2167 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 22,7614 seviyelerinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in getirildiğini açıkladı. Şimşek dün gerçekleşen devir teslim töreninde görevi Nurettin Nebati'den devralırken yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

TÖRENDEKİ KARARLI MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Şimşek " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır" ifadesini kullandı. Şimşek'in "Bağımsız kararlar alabilir" yorumlarını da beraberinde getiren mesajlarına rağmen dolar kuru 28 Mayıs seçimlerinden beri devam ettirdiği yukarı yönlü hareketini değiştirmedi.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ DURDURULAMIYOR

Haftanın ilk iş gününe 21 lira seviyelerinin de üstünü test ederek yeni bir rekorla başlayan dolar, saat 13.30 itibarıyla 21,2167 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 22,7614 seviyelerinden işlem görürken, gram altın ise yükselişini sürdürerek ise 1324,90 seviyelerinden işlem görüyor.

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