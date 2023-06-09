Eski yöneticisi, Merkez Bankası'nın yeni patroniçesi Hafize Gaye Erkan'ı anlattı - Son Dakika
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Eski yöneticisi, Merkez Bankası'nın yeni patroniçesi Hafize Gaye Erkan'ı anlattı

Eski yöneticisi, Merkez Bankası'nın yeni patroniçesi Hafize Gaye Erkan'ı anlattı

09.06.2023 12:25

Merkez Bankası başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ın atama kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Partnership for New York City kuruluşun CEO'su Kathryn Wylde, verdiği demeçte Erkan'ın New York City'deki kariyeri boyunca "sert, akıllı ve etkili" olarak ün kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirilirken, tecrübeli isim ekonominin dümenine geçtikten sonra kendi kadrosunu kurma adına önemli adımlar atıyor.

ERKAN'IN ATAMA KARARI DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Merkez Bankası başkanlığına Şimşek'in uzun süredir görüşmeler yaptığı Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan'ın atama kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yaşanan gelişme dünya basınında da bir numaralı manşet oldu.

Merkez'in başına atanan Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu konuştu: Kesinlikle itilip kakılacak biri değil
Hafize Gaye Erkan

"GELENEKSEL POLİTİKALARA DÖNÜŞÜN SİNYALİ"

İngiliz haber ajansı Reuters, Erkan'ın Merkez Bankası başkanlığına atanmasını geleneksel politikalara dönüşün sinyali olarak yorumladı. Haberde, "Erdoğan ABD'de finans yöneticisi olan Hafize Gaye Erkan'ı, yıllarca süren faiz indirimleri ve artan hayat pahalılığının ardından gidişatı tersine çevirmeye ve politikayı sıkılaştırmaya hazırlanan Merkez Bankası'nın başına atadı" ifadelerine yer verildi.

"ERKAN SERT, AKILLI VE ETKİLİ BİRİ"

Erkan'ın bir zamanlar yönetici olarak görev yaptığı Partnership for New York City kuruluşun CEO'su Kathryn Wylde, Reuters'a verdiği demeçte Erkan'ın New York City'deki kariyeri boyunca "sert, akıllı ve etkili" olarak ün kazandığını söyledi. Wylde, Erkan için; "Kesinlikle itilip kakılacak biri değil" dedi.

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Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'nın başına geçmesi, dünya basınında büyük ses getirdi Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'nın başına geçmesi, dünya basınında büyük ses getirdi

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Son Dakika Ekonomi Eski yöneticisi, Merkez Bankası'nın yeni patroniçesi Hafize Gaye Erkan'ı anlattı - Son Dakika


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