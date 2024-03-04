Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde kredi kartlarına düzenleme olacağı yönündeki iddialara yanıt vererek, "Önemli olan bankaların kurallara uyması, limitleri belirlerken gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi, o konulara bakacağız ama yaptığımız sonuçlandırdığımız bir çalışma yok" diye konuştu.
Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uygulanan ekonomi programının detaylarına ilişkin bilgiler verdi.
Kredi kartlarına düzenleme olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Bakan Şimşek, "Önemli olan bankaların kurallara uyması, limitleri belirlerken gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi, o konulara bakacağız ama yaptığımız sonuçlandırdığımız bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.
Emekli aylıklarıyla ilgili de konuşan Bakan Şimşek "Bütçeyi çalışanlarımız, emeklilerimiz ve memurlarımız için seferber ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Hükümet olarak ne asgari ücretliyi ne memuru enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Ülkenin imkanları arttıkça bunları tabi ki halkımızla paylaştıracağız" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Mehmet Şimşek'ten 'Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?' sorusuna net yanıt - Son Dakika
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