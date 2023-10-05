MEKA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Meka Beton MEKAG kaç lot verecek? - Son Dakika

MEKA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Meka Beton MEKAG kaç lot verecek?

MEKA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Meka Beton MEKAG kaç lot verecek?
Son Güncelleme: 05.10.2023 11:10

Meka Beton halka arz süreci başladı. Eşit dağıtım yöntemiyle yapılan halka arz, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası önderliğinde yapıldı. Halka arz büyüklüğü 422 milyon TL olarak hesaplandı. Peki, MEKA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? MEKAG Meka Beton kaç lot verecek? İşte Meka Beton halka arz ve hisse sürecine dair tüm detaylar...

MEKA halka arzsonuçları ne zaman açıklanacak? Meka Beton MEKAG kaç lot verecek? Borsa İstanbul'da halka arz süreçleri yakından takip ediliyor. Son olarak Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş halka arz süreci başladı. Şirketin hisselerini satın alanlar MEKA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor.

MEKA HALKA ARZ NASIL OLACAK?

Meka Beton halka arzında hisse fiyatı belli oldu. Şirket 1 TL nominal değerli paylarını 25 TL sabit fiyattan satışa sunacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.

MEKA HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

5- 6 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak halka arzda lider aracı kurum Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olacak. Eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arzda 16.900.000 lot pay edilecek. 12.500.000 lot sermaye artırımında, 4.400.000 Lot ortak satışında kullanılacak.

Fonun kullanım yeri şu şekilde olacak:

- %42-45 Yatırım harcamaları.

- %42-45 İşletme sermayesi.

- %5-8 Güneş enerjisi santrali kurulumu.

- %5-8 Arge ve Ürge harcamaları.

MEKA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meka Beton halka arz sonuçlarının 9-10-11 Ekim tarihlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Meka Beton Santralleri halka arzının büyüklüğü 422,50 milyon TL olacak.

MEKA BETON HAKKINDA

Meka Beton Santralleri, 1987 yılı itibarıyla faaliyete başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışında beton santrali ve her türlü makine imalatı yapıp bu tesislerle ilgili montaj, bakım, onarım ve imalat hizmetleri veriyor.

Şirket; beton santralleri, kırma ve eleme ekipmanları ve ilgili ekipman bileşenlerinin üretimini gerçekleştirmekte; bu üretimleri için gerekli makine, teçhizat, ham madde, mamul ve yan mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirket, ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması ve satış sonrası gerekli servis ve yedek parça tedariki hizmetlerini de vermektedir.

Şirketin, mülkiyeti kendisine ait 3 adet üretim tesisi bulunmaktadır.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MEKA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Meka Beton MEKAG kaç lot verecek? - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEKA halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Meka Beton MEKAG kaç lot verecek? - Son Dakika
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