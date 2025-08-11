Melikgazi Belediyesi\'nden GES ile 11.5 Milyon Lira Kazanç

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, kurduğu güneş enerji santralleriyle (GES) 7 ayda 11 milyon 593 bin lira kazanç sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, 2025 yılında 2 milyon 239 bin 82 kilovatsaat (kWh) elektrik üretti.

GES'le 2016-2025 yılları arasında 12 bin 763 ton karbondioksit salınımı ve 607 bin 777 ağacın yok olması engellenirken, 24 bin 976 konutun da elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yenilenebilir enerji sistemleri ülkenin kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması adına önemli projeler arasında yer aldığını belirtti.

İlçede güneş potansiyelini enerjiye dönüştürmek için birçok alanda ve yerde GES'le ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye binaları, otopark alanları, pazar yerleri, çatı üzerleri gibi kamusal alanları GES projelerine entegre ediyoruz. Böylece hem çevre dostu enerji üretimini destekliyor hem de belediyemizin enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyoruz. Güneş enerji santrallerimiz sayesinde hem ekonomik hem ekolojik hem de sosyal kazanımlar elde ediyoruz. 2016-2025 yılları arasında Melikgazi Belediyemiz güneş enerji santrallerinden 29 milyon 972 bin 121 kWh elektrik üretti. 65 milyon 370 bin lira kazanç elde edildi. 2025 yılının ilk 7 ayındaki elektrik üretimi ise yaklaşık 2 milyon 239 bin 82 kWh. Yani 7 ayda güneş enerji santrallerimizden 11 milyon 593 bin lira kazanç elde ettik. Böylece hem enerji maliyetlerini düşürmüş olduk hem de çevreye de katkı sunduk."