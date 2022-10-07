Meme kanserine karşı beslenme önerileri - Son Dakika
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Meme kanserine karşı beslenme önerileri

07.10.2022 09:08
Meme kanserine karşı beslenme önerileri

Kanser Biyolojisi ve İmmünolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar, meme kanseri ve beslenme ilişkisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda; yüksek yağ içeren, kızarmış, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura yapılmış ya da doğrudan ateşte pişirilmiş besinlerin tüketilmemesinin önerildiğini bildirdi.

Kanser Biyolojisi ve İmmünolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar, meme kanseri ve beslenme ilişkisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda; yüksek yağ içeren, kızarmış, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura yapılmış ya da doğrudan ateşte pişirilmiş besinlerin tüketilmemesinin önerildiğini bildirdi.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, platform tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, beslenme ve meme kanseri bağlantısını masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanser Biyolojisi ve İmmünolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar, dünya genelinde ikinci sırada yer alan meme kanserinin, kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu vurguladı.

Dizdar, "Aile öyküsünde meme kanseri varlığı başlıca risk faktörleri arasında yer alırken, kötü beslenme alışkanlıklarından kaynaklanan obezite, yoğun alkol, sigara kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite ve yoğun radyasyon maruziyeti gibi çevresel faktörler de meme kanseri riskini arttırabilir. Bunun yanı sıra adolesan dönemden yetişkinlik dönemine geçiş sürecinde kontrolsüz ağırlık kazanımının meme kanseri riskini arttırdığı da yapılan bilimsel çalışmalarda belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Meme kanseri ile beslenme arasında önemli bir ilişki olduğuna işaret eden Dizdar, şunları kaydetti:

"Meme kanseri ve beslenme ilişkisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda; yüksek yağ içeren, kızarmış, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura yapılmış ya da doğrudan ateşte pişirilmiş besinlerin tüketilmemesi önerilmektedir. Yıllardır yapılan araştırmalar ile bazı besinlerin kanser riskini azaltıcı etki yaratabildiği bulunmuştur. Bu besinlerin başında immünomodülatör (bağışıklık düzenleyici) etkisi bulunan bir arı ürünü olan propolis gelmektedir. Özellikle endemik bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olan Anadolu coğrafyasından elde edilen Anadolu propolisinin içeriğinde 15 farklı fenolik ve flavonoid bulunmaktadır. Bu değerli bileşenler sayesinde Anadolu propolisi kanser hücrelerinin sayısını azaltıcı yönde etki gösterirken, sağlıklı dokuya hiçbir şekilde zarar vermez. Araştırmacılar da propolisin bu özelliğinden dolayı kanserli bireylerde düzenli olarak kullanımını önermektedir. Yetişkinlerin yüzde 30 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günde en az 20 damla, çocukların ise günde en az 10 damla kullanması tavsiye edilmektedir."

Kanserden korunmak için dengeli tabak modeli

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı da bütün kanser olgularının yaklaşık olarak üçte birinin sebebinin tüketilen besinler olduğunu ve tüm kanserden kaynaklanan ölümlerin üçte birinin beslenme ile ilişkisi bulunduğunu belirtti.

Samancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kanserden korunmak için dengeli bir tabak modelinin ana unsurları olan sebzeler, meyveler, proteinden zengin besinler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlara günlük diyette mutlaka yer verilmelidir. Özellikle sebze ve meyvelerde bulunan antioksidan etki gösteren A, C, E gibi vitaminler ve selenyum, çinko gibi mineraller serbest radikal oluşumunu engellediği gibi reaktif oksijen türlerini de baskılayarak kansere karşı koruyucu etki gösterirler. Anadolu arı ürünleri de zengin besin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini düzenleyicidir.

Her gün Anadolu arı ürünlerinin beslenme örüntüsüne eklenmesi önerilmektedir. Bu konu ile ilgili 2012 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yapılan çalışmada; kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanseri hücrelerinde, in vitro koşullarda, hücre kültürü yöntemi kullanılarak propolisin sitotoksik ve apoptotik (kanserli hücrelerin programlı ölümü) etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada, farklı bölgelere ( Arjantin, Çin, Türkiye) ait 8 propolis ekstraktının meme kanseri hücresi üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Türkiye'de üretilen Anadolu propolisinin tümör belirteci özellik gösterdiğini ve kanser hücreleri üzerinde en etkili sonucu verdiği ortaya konulmuştur."

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Kaynak: AA

Yavuz Dizdar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meme kanserine karşı beslenme önerileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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