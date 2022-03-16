Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı - Son Dakika

Yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi.

"1,5 SAAT SÜRDÜ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yalçın, komisyon toplantısının basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirtti.

"TÜM KAMU ÇALIŞANLARINI KAPSAMALI"

Yalçın, "3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda ikinci toplantıyı bugün tamamladık. İlk toplantıda kamudaki personel sayıları üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden bir sunum yapılmıştı. İkinci toplantıda ek göstergenin çerçevesi nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı ve bizim temel yaklaşımımız Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında sadece 4 meslek grubu üzerinden ifade edilen 3600 ek gösterge yerine tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık. Onun için bugünkü toplantıda tüm çalışanların kendisinin içerisinde bulunacağı, kapsam içerisinde kendisini hissedeceği bir genel memnuniyeti baz alan adaletli bir düzenleme konusunda temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik" dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor.