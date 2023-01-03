Memur-Sen'den enflasyon verileri sonrası açıklama geldi: Sıradaki müjde ilave ek zam olmalı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla sigara ve alkole gelen zam oranı da belli oldu

TÜİK verilerine göre enflasyon aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. Böylece emeklilerin ve memurların enflasyon farkı ile alacakları kesinleşen zam oranı belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisine 15.40 oranında zam yapılacak; memur ve memur emeklisine ise toplu sözleşme ve enflasyona göre 16.47 zam yapılacak.

"ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK BİRÇOK ÖNEMLİ ADIM ATILMIŞTIR"

Milyonlarca insanın gözü, bu verilerden sonra zam oranına eklenebilecek refah payına çevrilmişken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Yalçın, "TÜİK Aralık ayı enflasyon oranının %1,18 açıklanmasıyla birlikte; yıllık enflasyon %64,27, enflasyon farkı %7,84 ve kamu görev./emeklilerinin maaş/ücretlerine %8 Toplu S. artışıyla beraber yansıyacak oran %16,47 olarak belli oldu. 2022 yılında küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerimizi korumak için maaş/ücretlere toplamda %87 artış yapılmış, Gelir V. muaf., Sözleşmeliye kadro ve Ek Gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adım atılmıştır." ifadelerini kullandı.

"EK ZAM, MEMUR VE EMEKLİYİ RAHATLATACAKTIR"

Yalçın değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü: "Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek ek zam olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; %16,47 artışa ilave yapılacak ek zam kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır."