Memur-Sen'den enflasyon verileri sonrası açıklama geldi: Sıradaki müjde ilave ek zam olmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Memur-Sen'den enflasyon verileri sonrası açıklama geldi: Sıradaki müjde ilave ek zam olmalı

03.01.2023 10:52

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belli olmasının ardından bir paylaşım yapan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, ek zam çağrısı yaparak, "2023 yılının ilk müjdesi 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek ek zam olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak ek zam kamu görevlilerimizi, emeklilerimizi rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre enflasyon aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu. Böylece emeklilerin ve memurların enflasyon farkı ile alacakları kesinleşen zam oranı belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisine 15.40 oranında zam yapılacak; memur ve memur emeklisine ise toplu sözleşme ve enflasyona göre 16.47 zam yapılacak.

"ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK BİRÇOK ÖNEMLİ ADIM ATILMIŞTIR"

Milyonlarca insanın gözü, bu verilerden sonra zam oranına eklenebilecek refah payına çevrilmişken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Yalçın, "TÜİK Aralık ayı enflasyon oranının %1,18 açıklanmasıyla birlikte; yıllık enflasyon %64,27, enflasyon farkı %7,84 ve kamu görev./emeklilerinin maaş/ücretlerine %8 Toplu S. artışıyla beraber yansıyacak oran %16,47 olarak belli oldu. 2022 yılında küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerimizi korumak için maaş/ücretlere toplamda %87 artış yapılmış, Gelir V. muaf., Sözleşmeliye kadro ve Ek Gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adım atılmıştır." ifadelerini kullandı.

"EK ZAM, MEMUR VE EMEKLİYİ RAHATLATACAKTIR"

Yalçın değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü: "Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek ek zam olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; %16,47 artışa ilave yapılacak ek zam kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır."

Enflasyon rakamları sonrası Memur-Sen'den ilk açıklama: Sıradaki müjde ilave ek zam olmalı
YORUMLAR
500
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Kamu görevlilerimize verilecek ek zam olmalıdır' Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Kamu görevlilerimize verilecek ek zam olmalıdır' Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'ek zam' talebi Açıklaması Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'ek zam' talebi Açıklaması

Memur zammı, Memur Sen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen'den enflasyon verileri sonrası açıklama geldi: Sıradaki müjde ilave ek zam olmalı - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen Metin Akpınar itirafı: Platonik olarak aşıktım
11:52 Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor
11:47 AK Parti kurmaylarının ittifaka katılmaları için bir partinin yetkilileriyle temas halinde olduğu iddia edildi
11:40 2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı
11:42 Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte sigara ve alkole uygulanan ÖTV'ye zammının oranı da belli oldu
11:32 Ankara'da iğrenç olay! Çocuk pornografisini önleme kuruluşu çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı
11:33 Teknoloji alanındaki girişimcilere 500 bin liraya kadar kredi desteği! Kamu bankaları harekete geçti
11:25 Dua Lipa'ya yapılan photoshoplu dövmeyi gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, dalga konusu oldu: Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim
11:21 Okul bahçesinde arkadaşını öldüren liseli tutuklandı
11:09 MHP lideri Bahçeli'den erken seçime yeşil ışık: Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 12:43:00. #1.12#
SON DAKİKA: Memur-Sen'den enflasyon verileri sonrası açıklama geldi: Sıradaki müjde ilave ek zam olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement