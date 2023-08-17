Memur-Sen, Hükümetin Yeni Zam Teklifini Kabul Etmedi - Son Dakika

Memur-Sen, Hükümetin Yeni Zam Teklifini Kabul Etmedi

Son Güncelleme: 17.08.2023 15:47

Memurların 2024-2025 toplu sözleşme pazarlığı devam ediyor. Hükümet, yeni teklifinde 2024 için yüzde 25, 2025 için ise yüzde 11 zam önerdi. Ancak Memur-Sen, bu teklifi kabul etmeyerek grev sinyali verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın gereken adımları atacağını belirtti. Hükümetin ilk teklifi yüzde 14 ve yüzde 9 zam içeriyordu. Memur-Sen'in revize istemesi üzerine hükümet, yeni teklifini yüzde 15 ve yüzde 10 zam olarak sundu. Memurlar ise 2 yıl içinde yüzde 110 zam talep ediyor.

Memurların 2024-2025 toplu sözleşme pazarlığı devam ediyor. Bugün kamu çalışanlarına yeni teklifini sunan hükümet, 2024 için yüzde 25, 2025 için ise yüzde 11 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif etti. Yeni tekliften de memnun olmayan Memur-Sen, istediğini alamazsa grev sinyali verdi.

"BİR SENDİKA NASIL BİR ADIM ATARSA ONLARI ATACAĞIZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Teklifleriniz kabul edilmezse ne gibi adımlar atacaksınız?" diye soruldu. Yalçın, "Biz sendikayız. Dolayısıyla bir sendika nasıl bir adım atarsa onları atacağız. Onun için biz burada iyi niyetle bu masadayız. Çözüm için zorluyoruz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Hep umudumuzu koruduk. Çünkü bu masa kamu görevlileri için en önemli çözüm masası, en önemli sorunları çözme mekanizması. Biz söyleyeceğimizi söyledik" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

Hükümet 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2. toplantıda 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu.

HÜKÜMET YÜZDE 2'LİK ARTIŞ YAPTI

Memur-Sen'in ilk teklife revize istemesinin ardından bugün hükümet yeni teklifini sundu. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.

MEMURLAR 2 YIL İÇİN YÜZDE 110 ZAM İSTİYOR

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

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SON DAKİKA: Memur-Sen, Hükümetin Yeni Zam Teklifini Kabul Etmedi - Son Dakika
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