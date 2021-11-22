Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı

Memur ve emekli maaşı zam oranları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kasım ayının büyük bölümünün geride kalması ve aralık ayına yaklaşılması ile milyonlarca memur ve SSK Bağ-kur emeklileri yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Yıl içerisinde 6 aylık süreçler içerisinde zam alan memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları enflasyon verilerine göre belirleniyor. 4 aylık enflasyon verisine göre yeni yılda emekliye yapılacak olan zam oranı 6,72 olarak biliniyor.

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2022 Emekli ve memur maaşı zam oranları kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Kasım ay enflasyon verisi 3 Aralık tarihinde aralık ayı enflasyon verisi ise 3 Ocak 2022 tarihinde açıklandıktan sonra alınacak olan net zam oranı belli olacak.

MEMUR ZAM FARKI ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri ağustosta yapılan toplu sözleşme gereğince ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.