Üye Girişi
Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı - Son Dakika

Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı

22.11.2021 11:42

Memur ve memur emeklisi ocak ayında alacağı zammı merakla bekliyor. Yıl içerisinde 6 aylık dönemler içerisinde zam alan memur ve emeklilerin maaş zammında enflasyon kritik öneme sahip. Açıklanan son 4 aylık verilere göre memur ve emekli zam oranı 6,72 oldu. Ancak Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

Memur ve emekli maaşı zam oranları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kasım ayının büyük bölümünün geride kalması ve aralık ayına yaklaşılması ile milyonlarca memur ve SSK Bağ-kur emeklileri yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Yıl içerisinde 6 aylık süreçler içerisinde zam alan memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları enflasyon verilerine göre belirleniyor. 4 aylık enflasyon verisine göre yeni yılda emekliye yapılacak olan zam oranı 6,72 olarak biliniyor.

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2022 Emekli ve memur maaşı zam oranları kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Kasım ay enflasyon verisi 3 Aralık tarihinde aralık ayı enflasyon verisi ise 3 Ocak 2022 tarihinde açıklandıktan sonra alınacak olan net zam oranı belli olacak.

MEMUR ZAM FARKI ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri ağustosta yapılan toplu sözleşme gereğince ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı

Enflasyon, Emekli, Aralık, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! 11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor 11:39 Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal 11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun 10:51 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü 10:26 Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak 08:45 Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı
11:39 Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor
11:30 Ümmü Şahin, 5.5 yıldır oğlunu arıyordu: Müslüme'nin ölümü onu da yıktı
11:27 Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor
11:24 Üç Kızkardeş dizisinde isimler netleşiyor: Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın!
11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
11:16 İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı
11:11 İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı
11:11 Fenerbahçe'nin attığı son golle birlikte yaşlı adam bir anda yere yığıldı
CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi         
11:48
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
11:43
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı         
11:12
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 11:53:26. #1.13#
SON DAKİKA: Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement