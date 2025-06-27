Memurlar için toplu sözleşme talepleri açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Memurlar için toplu sözleşme talepleri açıklandı

Memurlar için toplu sözleşme talepleri açıklandı
27.06.2025 12:33
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Devlet Memurları Konfederasyonu, memurların mali haklarını belirlemek üzere taleplerini duyurdu.

Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Osman Kaya 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin taleplerini açıkladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri Ağustos ayında başlıyor. Bu çerçevede Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından toplu sözleşme sürecine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Kamu görevlilerinin 2026-2027 yılarındaki mali ve haklarının belirleneceği Kamu Toplu Sözleşme süreci çerçevesinde Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, bu çerçevede taleplerini dile getirdi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Kaya, ortalama bir devlet memurunun maaşının 49 bin bin 598 lira olduğunu hatırlatarak, bu ücretin yoksulluk sınırın altında kaldığını ve iyileştirme yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Seyyanen zam taban aylıklara yansıtılmalı"

Bu çerçevede 8. dönem toplu sözleşme taleplerini dile getiren Kaya, "Öncelikle memur ve emekli ücretleri insani yaşam şartlarına kavuşturulmalıdır. Seyyanen zam konusunda 7456 sayılı kanun kapsamında verilen ve hala hazırda 16 bin 165 lira olan seyyanen zam taban aylıklara yansıtılmalı ve Ocak 2026'dan itibaren yüzde 50 artırımlı olarak 24 bin 247 lira olarak ödenmelidir. Maaş zamları Ocak 2026'da öncelikli olarak enflasyon farkının maaşlara ilave edilmesi daha sonra yüzde 30 artış ile birlikte bir önceki yılın ekonomik büyüme oranı ücretlere eklenmeli. Temmuz 2026'da ise enflasyon farkı artı yüzde 25 artış sağlanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaya, taleplerinin uygulanması halinde 2026 yılı temmuz ayında en düşük memur maaşının 74 bin 221 lira olacağını ve buna ek olarak enflasyon farkının da ekleneceğini söyledi.

"Bayramlarda birer maaş bayram ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz"

Sosyal yardımlara ilişkin taleplerini de açıklayan Kaya, "Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere net birer maaş ikramiye yani bayram ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz. Memur ve emeklilerine 10 bin lira aile yardımı, 5 bin lira çocuk yardımı, her bir çocuk için 20 bin lira doğum yardımı ve 40 bin lira ölüm yardımı ödenmelidir. Büyükşehirlerde görev yapan memurlara 15 bin 188 lira büyükşehir tazminatı ödenmelidir. Kamu lojmanlarında oturmayan tüm memurlara 15 bin 188 lira lojman tazminatı ödenmelidir. Bir aylık memur maaşının 160'ta biri fazla çalışma saati ve ücreti olarak belirlenmelidir. Yani bugün şartıyla 310 yapmaktadır. Servis hizmeti verilemeyecek memurlara merkez taşra ayrımı yapılmaksızın günlük 2 bin iş toplu taşıma kartı verilmeli veya bedeli aylık olarak ödenmelidir" açıklamasında bulundu.

" Türkiye'nin en büyük 5'inci memur konfederasyonuyuz"

Toplu sözleşme sürecinde pazarlık masasına en çok üyesi olan 3 konfederasyonun oturduğunu hatırlatan Kaya, "Bizler henüz 1 yıl önce kurulan devlet memurları konfederasyonu olarak bugün itibariyle 100 bin aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük 5'inci konfederasyonuyuz. Bu vesileyle buradan artık devlet memurlarına da bir çağrı yapmak istiyoruz. Gelin hep beraber hakkımızı devlet memurları konfederasyonu çatısı altında arayalım" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bayram İkramiyesi, Seyyanen zam, Osman Kaya, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memurlar için toplu sözleşme talepleri açıklandı - Son Dakika

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