Menenjit'te Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

26.03.2026 12:12
Dr. Ayşe Gümüş Demirçubuk, menenjitte erken teşhis ve hijyenin önemini vurguladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gümüş Demirçubuk, menenjit hastalığında erken teşhis ve önleyici tedbirlerin önem taşıdığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demirçubuk, menenjitin özellikle çocuklar ve gençler için ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguladı.

Menenjitte erken teşhis ve önleyici tedbirlerin önemli olduğunu aktaran Demirçubuk, "Menenjit, erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, mide bulantısı ve ışığa hassasiyet gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı." ifadelerini kullandı.

Demirçubuk, hastalığın bazı türlerinin bulaşıcı olabileceğini, bu nedenle hijyen kurallarına özen gösterilmesinin, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılmasının ve risk grubundaki bireylerin aşı durumlarını kontrol ettirmesinin önemli olduğunu aktardı.

Uygun antibiyotiklerle tedavi edildiğinde bile menenjitin yüksek oranda hastalık, ölüm ve kalıcı sakatlık riski taşıdığını aktaran Demirçubuk, şunları kaydetti:

"Aşıyla korunma büyük öncelik taşıyor. İki türlü aşısı bulunan meningokok menenjiti, ülkemizde aşı takviminde bulunuyor. Özel aşı statüsünde uygulanan bu aşılar, biz çocuk doktorları tarafından takip ettiğimiz hastalara uygulanıyor. Okullarda da önleyici tedbirler uygulanmalı. Sınıfların düzenli havalandırılması, ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi ve öğrencilere hijyen eğitimi verilmesi gerekiyor."

Kaynak: AA

