Menkul Satış Sözleşmelerinde Türk Lirası Zorunluluğuna İstisnalar Getirildi

Taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğuna bazı istisnalar getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğuna bazı istisnalar getirildi.
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, değişiklik, farklı sektörlerden gelen yoğun taleplerin ve uygulamada yaşanan sorunların değerlendirilmesi sonucunda yapıldı. Getirilen istisnalar, düzenlemenin amacını sekteye uğratmadan ve uygulamadaki yansıması göz önünde bulundurularak mevzuata dahil edildi.
???????Buna göre, tebliğde sıralanan haller dışındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi uygulaması sürecek.
Dövizle ödeme yapılabilecek durumlar ise şöyle sıralandı:
"- 19 Nisan 2022'den önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında bu tarih ve tebliğin yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma giren döviz cinsinden kıymetli evrak kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,
Söz konusu tarihten önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,
Borsa İstanbul AŞ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,
8 Aralık 2004 tarihli ilgili tebliğler kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile 17 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararları kapsamındaki e- İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,
Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil 27 Ekim 1999 tarihli Gümrük Kanunu'ndaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri."
Tebliğin bazı maddeleri 21 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere, diğer hükümleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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