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Menteşe'de hasat şenliği - Son Dakika

Menteşe'de hasat şenliği

23.09.2021 14:16
Menteşe'de hasat şenliği, System.String[]

Menteşe Belediyesi kendi arazilerinde yetiştirdiği 6 ton buğdayı hasat şenliğinde yerel üreticilere dağıttı.

Menteşe Belediyesi kendi arazilerinde yetiştirdiği 6 ton buğdayı hasat şenliğinde yerel üreticilere dağıttı. Menteşe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde yapılan hasat şenliği buğday dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, meclis üyeleri, yerel üreticiler ile vatandaşlar katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Kafaca Mahallesindeki tarlada yapılması planlanan hasat şenliğini pandemi koşulları nedeniyle park bahçeler müdürlüğü bahçesinde yaptıklarını belirterek, "Pandemi, covid-19 salgını ile yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu ve yüzümüzü toprağa dönmemiz gerektiğini daha iyi anladık. Bugün sizlerle bu güzelliği paylaşmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Kendi arazilerimiz de tamamen kendi imkanlarımızla yerli karaçılçık tohumundan ürettiğimiz buğdayımızı yerel üreticilerimize dağıtıyor, yine kadim karakılçık buğdayından ürettiğimiz ekmeklerin tadına bakıyorsunuz. Bundan daha güzel bir mutluluk olabilir mi?" dedi.

6 ton buğday üreticilere dağıtıldı

Başkan Gümüş, Muğla Belediyesi zamanında başlayan tohum takas şenliğini Menteşe Belediyesi olarak devam ettirdiklerini belirterek, " Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde bir tarım kenti olan Muğla'da çok özel çalışmalar oluyor. Biz de Menteşe Belediyesi olarak Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz tarım birimi ile tarıma yönelik farkındalık oluşturan çalışmalarda bulunuyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyemizin tohum bankasından gerekse ilçe belediyelerin ürettiği tohumlardan alarak, mahsullerin genlerine bakarak ürün yetiştiriyoruz. Kafaca ve Ortaköy Mahallemizde üretim çalışmalarımız için seralar kurduk. Kafaca mahallemizdeki 7 dönümlük arazimizde pandemi döneminde yerli domates, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştirdik. Şuan o ürünlerimizi de sergiliyoruz" diye konuştu.

Jüri özel ödülü aldık

Güney Ege Kalkınma Ajansından 400 bin liralık hibe desteği aldıklarını belirten Başkan Gümüş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yetiştirdiğimiz ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyor, aşevimizde yemek yapımında kullanıyoruz. Yerel üretimi destekleyen bu çalışmalarımız sayesinde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nden özel aldık. Bunun yanında Menteşe Belediyesi kurulduktan sonra belediyemize geçen arazileri kiraya vermek yerine, kendimiz ekip biçmeye başladık. İşte şuan tadına baktığınız ekmekler Kafaca, Kıran ve Yeşilyurt Mahallelerimizde yetiştirdiğimiz karakılçık buğdayımızın mahsullerinden üretildi. Bu arazilerimizde ürettiğimiz 6 ton buğdayımızı bölgemizde üreticilik yapan 50 çiftçimize dağıtacağız. Onlar bu tohumları üretecek bizden ne kadar buğday aldılarsa aynısını seneye iade edecekler. Fakat kendileri aldıkları tohumların ürünlerini yetiştirmeye devam edecekler. Üreteceğiz, çoğaltacağız. Sağlıkla tarıma ancak sağlık tarım uygulamaları ile üreterek ulaşabiliriz. Bugün karakılçık buğdayından ürettiğimiz ekmeklerin tadına yine Menteşemizde yetişen zeytinlerden oluşan soğuk sıkım zeytinlerimizin yağlarıyla bakıyorsunuz."

Çocuklarımız için yerel tohumları koruyoruz

Üreten ve ürettiklerini paylaşan bir belediye olarak Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Tarımı, üreticiyi yerli tohumu desteklemek ve sizlerle ulaştırmak adına Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışıyor, geleceğimiz için üretiyoruz. Çocuklarımız için, onların geleceği için yerel tohumlarımızı korumaya gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Bu konuda Muğla'mız çok şanslı bir il. Büyükşehir Belediyemizin tohum bankasından 81 ile yerli tohumlar gidiyor. Biz de Menteşe Belediyesi olarak bölgemizde yetişebilecek, tohumları dağıtıyor, üretilmesini sağlıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza da mahsullerinden ulaştırıyoruz. Yerel tohumu desteklemeye, üretenin, üreticinin yanın olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, pandemi döneminde tarımın, sosyal devlet anlayışının ve bilimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Büyükşehir Belediyemize ve Menteşe Belediyemize tarıma, üretime ve çiftçilerimize özellikle pandemi koşullarında vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, geleceğin başat sorununun gıda olacağını belirterek, "Önümüzdeki yılların en büyük sorunu gıdanın eşit ve adil bir şekilde dağıtılmaması olacaktır. Bu anlamda tarım ve üretim ile ilgili yapılan işler çok değerli. Suyumuz çok değerli, vahşi sulamaya son vermeliyiz. Kooperatifleşme önemli. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerle işbirliği içindeyiz. Kurulmalarına öncülük ediyoruz. Belediyelerimizin çalışmaları ile madenciliği, turizmi, deniz ürünleri ile çok özel bir kent olan Muğla'mız tarım ve tarımsal üretim ile de bir yıldız gibi parlıyor. Menteşe Belediye Başkanımıza ve ekibini tarıma verdikleri önem ve çiftçilerimize verdikleri destekleri nedeniyle kutluyorum. Çok önemli bir çalışmaya imza atıyorlar." dedi. - MUĞLA

Menteşe'de hasat şenliği
Menteşe'de hasat şenliği
Menteşe'de hasat şenliği
Menteşe'de hasat şenliği

Pandemi, Tarım, Muğla, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Menteşe'de hasat şenliği - Son Dakika Ekonomi


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