MentorX\'ten Ticaret Bakanlığı\'na Ziyaret

Ekonomi

Türk markalarının uluslararası pazarlarda büyümesini ve e-ticaret sektöründeki gelişmeleri desteklemek gayesiyle MentorX Kurucusu Emre Koca, Ticaret Bakanlığı'nda önemli temaslarda bulundu.

MentorX'in kurucusu Emre Koca, gerçekleştirdiği ziyaretlerde bakanlık bünyesindeki üst düzey yetkililerle bir araya gelerek, ticaret, ihracat ve gümrük konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa ve Ömer Faruk Ergün ile yapılan görüşmede, Türkiye'deki e-ticaret ekosisteminin büyümesi ve küresel pazarlara entegrasyonu konuşulurken; Reklam Kurulu Daire Başkanı Erdem Biçer ile bir araya gelen Koca, dijital reklamcılık alanındaki yasal düzenlemeler ve markaların reklam stratejilerinin iyileştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Muafiyetler Daire Başkanı Deniz Okan Savaş ile yapılan toplantıda, gümrük muafiyetleri ve Türk ihracatçılarının karşılaştığı zorlukların aşılması üzerine detaylı görüşmeler yapıldı ve İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Önal ile görüşmede, Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda daha rekabetçi hale getirilmesine yönelik ihracat stratejileri ele alındı. - İSTANBUL