Meral Akşener'den hükümete çağrı: Emekli maaşlarını asgari ücret kadar yapın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il il gezerek vatandaş ve esnafın derdini dinlemeye devam ediyor. Akşener'in son durağı Gaziantep Nizip oldu. Sebze Hali Meydanı'nda kalabalık bir gruba seslenen Akşener'in gündeminde ekonomi vardı.

Akşener, bugüne kadar saha çalışmaları sırasında hiçbir zaman iktidar partisini yermediğini, kendi partisini de övmediğini söyledi. Esnaf ziyaretlerinde atanamayan gençlere, işçilere, yoksulluk sınırının altına düşmüş insanlara, çiftçiye dikkati çekmeye çalıştığını, halkın taleplerini kamuoyuna taşımaya gayret ettiklerini anlatan Akşener, bunda da başarılı olduklarını kaydetti.

"EMEKLİ MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRET KADAR YAPIN"

Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu mevcut ekonomik durumda emeklilerin geçinmelerinin zor olduğunu belirten Akşener, hükümete seslendi. Akşener, "Şimdi Nizip'in ortasından emekliler adına diyorum ki 1500-2000 lira emekli maaşı olmaz. Her emekli maaşının tümünü eşit şekilde asgari ücret kadar yapın." dedi.

"ÇİFTÇİYE BEDAVA GÜBRE VERİN"

Akşener, çiftçiler için de bir talepte bulundu. Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle çiftçilerin toprağına gübreatamadığını savunan Akşener, "Şu anda iktidara sesleniyorum, birinci aşama geçti ama ekinler toprağı çatlatma durumundayken bedava gübre verin çiftçiye, en azından ikincisini atsınlar." dedi.