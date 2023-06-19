Merkez Bankası'ndan ciddi faiz artırımı iddiası - Son Dakika
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Merkez Bankası'ndan ciddi faiz artırımı iddiası

19.06.2023 11:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetimindeki değişiklikler sonrası gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Reuters anketine göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 20'ye çıkarılacak. Ankara kulislerine göre ise ciddi oranda bir faiz artırımı yapılacak ve ulusal ve uluslararası piyasalara 'Reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor' mesajı verilecek.

Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iş olarak vatandaşın kanayan yarası ekonomi ile ilgili ciddi adımlar atarken, ekonomi yönetiminin başına Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i getirdi. Şimşek'in ilk hamlesi ise Merkez Bankası başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ı getirmek oldu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI GÖZLER FAİZ KARARINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" açıklaması sonrasında ise gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

REUTERS ANKETİ: FAİZ ORANLARI YÜZDE 20'YE ÇIKARILACAK

Reuters anketine katılan 15 ekonomistin 22 Haziran günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için medyan tahmini yüzde 20 ile 2019 ortasından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

"FAİZ CİDDİ ORANDA ARTIRILACAK"

Öte yandan Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre de Merkez Bankası perşembe günü ciddi oranda bir faiz artırımına gidecek. Bu hamleyle ulusal ve uluslararası piyasalara "Reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor" mesajının verilmek istendiği ifade ediliyor.

GEÇEN AY SABİT BIRAKILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

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Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan ciddi faiz artırımı iddiası - Son Dakika


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