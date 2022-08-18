Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) ağustos ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Kurul, yılın sekizinci toplantısında aylardır sabit tutulan faizi yüzde 13 seviyesine indirdi.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu kararın açıklanmasının ardından günlerdir 17,97'de sabit kalan dolar, 18 lirayı aşarak 18,11 seviyesine yükseldi. Siyaset dünyasının pek çok ismi ise bu karara tepki gösterdi.

"MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Twitter'dan yazdığı mesajında, "Türkiye Merkez Bankası, faizi 100 baz puan indirerek yüzde 13'e düşürdü. Milletin aklıyla da, cebiyle de alay ediyorlar! Yazık, çok yazık!" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ HANELİ ENFLASYONA MERHABA DİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise paylaşımında, "TCMB faizi 1 puan indirdi. Herkes gider Mersin'e biz gidiyoruz tersine. Tüm dünya para birimini korumaya çalışmak için faiz arttırırken biz yine faiz indirimine başladık. Bu politikanın sonucu yüzde 80 enflasyondu. Şimdi üç haneli enflasyona merhaba diyoruz" dedi.

"ALEM GİDER MERSİN'E, MERKEZ GİDER TERSİNE"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Alem gider Mersin'e, Merkez gider tersine. Faizler 1 puan düştü. Dolar rekora koşuyor, Reel Faiz yüzde 50'yi geçti ne önemi var." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK BİR YANLIŞTAYIZ"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise tepkisini, şu sözlerle dile getirdi: "Daha önce de söyledim, yine söylüyorum; Ekonomik bir savaşta değiliz, Ekonomik bir yanlıştayız! #Dolar 18.12 TL"