"Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi - Son Dakika
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Ekonomi

"Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

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Bazı basın yayın organlarında yer alan "Merkez Bankası'nın raporu sızdı, dolar 15 gün sonra 40 TL olacak" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Haberleri kesin bir dille yalanlayan İletişim Başkanlığı "Böyle bir rapor kesinlikle yoktur. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı suç duyurusunda bulunacaktır" açıklamasında bulundu.

17.03.2024 08:26  Güncelleme: 08:32
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Seçimler öncesi çok sayıda spekülatif bilginin servis edildiği sosyal medya dün de dolar üzerinden ortaya atılan bir iddiayla sarsıldı. Merkez Bankası'nın raporunun sızdığı ve doların 15 gün sonra 40 TL olacağı yönündeki haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ile "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

"PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ DEZENFORMASYONA KONU EDİLDİ"

Doların 15 gün sonra 40 lira olacağına dair herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiği belirtildi.

ANKET "SIZDIRILMIŞ BELGE" OLARAK LANSE EDİLDİ

TCMB'nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sorduğu ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı anlatılan açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi; "Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının mart ayı sonu ABD doları kur beklentisi 32,63 liradır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacaktır."

YALAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİ İSTENDİ

Ayrıca açıklamada, söz konusu iddiaların manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiğinin açıkça görüldüğü belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi istendi.

Merkez Bankası'nın Dolar Tahmini İddiaları Yalanlandı
"Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hursit Yavas: Tabiki yalan 45 olacak :)))) 29 2 Yanıtla
  • Uğur Yazıcı: Seçimden sonra görelim öyle karar verelim.. 18 0 Yanıtla
  • Hasan Gaga: O da bilmiyor da ondan çünkü kimse bilmiyor eğer olursa böyle bir durum ülkemize el Fatiha 0 0 Yanıtla
  • Okan: Valla dolar bir gecede 18.5 TL'den. 10.5 TL'ye nasıl indiyse 32den 45 e de çıkar 55ede şaşırmam vesselam burası turkiye.........anlayan anladi 0 0 Yanıtla

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