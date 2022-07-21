Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı

21.07.2022 10:29
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor. Piyasalar, hem Merkez Bankası'nın hem de Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararlarına odaklandı. Bugün saat 14:00'te açıklanacak faiz kararları öncesi yükseliş eğilimine giren dolar, 17,63 TL'ye yükseldi.

Piyasalar bugün iki önemli faiz kararına odaklandı. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 14.00'da faiz kararını duyuracak. Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Türkiye saati ile 15.15'deki faiz kararı izlenecek.

SADECE ALTIN DÜŞTÜ

Merkez Bankalarının faiz kararları beklenirken dolar 17,63 lira seviyesini aşarak 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı. Euro ise 18,03 lirayı aştı. Gram altın ise ons altındaki düşüşten etkilendi ve 956 liraya geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı - Son Dakika


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