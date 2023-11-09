 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 milyar 860 milyon dolar arttı - Son Dakika

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 milyar 860 milyon dolar arttı

09.11.2023 14:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Kasım ile biten haftada toplam rezervlerinin 1 milyar 860 milyon dolar artarak 128 milyar 420 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 532 milyon dolar artışla 83 milyar 944 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise 328 milyon dolar artarak 44 milyar 476 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 860 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolara çıkarak 39 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 1,5 MİLYAR DOLAR ARTTI

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 3 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 532 milyon dolar artışla 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 27 Ekim'de 82 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDE 328 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ

Söz konusu dönemde altın rezervleri 328 milyon dolar artarak 44 milyar 148 milyon dolardan 44 milyar 476 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 128 MİLYAR DOLARI AŞTI

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 860 milyon dolar artışla 126 milyar 560 milyon dolardan 128 milyar 420 milyon dolara çıktı.

REZERVLER MAYIS SONUNDAN BU YANA 30 MİLYAR DOLAR ARTTI

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 3 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 29 milyar 962 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 30,4'e tekabül etti. Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
13.10.202341.19183.307124.498
20.10.202343.55882.567126.125
27.10.202344.14882.412126.560
03.11.202344.47683.944128.420
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Banka, TCMB, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 milyar 860 milyon dolar arttı - Son Dakika


Son Dakika
15:11 Kredi kartı borçlarında rekor artış! Her 100 kişiden 12'si yasal takipte
14:50 "Erdoğan ile Netanyahu anlaştı" yalanını ortaya atan Bircan Yıldırım tutuklandı
14:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideri Reisi ile görüştü! Gazze'yi ve İsrail'in saldırılarını ele aldılar
14:30 İstanbul Ümraniye'de 44 katlı binanın 16. katından düşen kadın hayatını kaybetti
14:25 Son Dakika: Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında kara para aklama ve örgüt kurmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
13:37 İsrail ordusu: 10 saat süren çatışmayla Hamas'ın kalesini ele geçirdik
13:17 Ancelotti'nin Arda Güler kararına tepkiler çığ gibi
13:15 Ezgi Mola'yı Takip Edip Tehdit Eden Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı
13:12 Tartıştığı yolcunun bir hareketiyle deliye döndü! Dolmuş şoföründen öldüresiye dayak
13:11 Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı hakim karşısında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2023 15:22:15. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 milyar 860 milyon dolar arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement