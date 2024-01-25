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Merkez'in faiz açıklamasında dikkat çeken detay: Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştık - Son Dakika
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Merkez'in faiz açıklamasında dikkat çeken detay: Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştık

Politika faizini yüzde 45'e yükselten Merkez Bankası'nın açıklama metninde dikkat çeken detaylar yer aldı. Açıklamada, "Kurul, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir." denildi.

25.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:19
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 42.50'den yüzde 45'e yükseltti. Açıklamada, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği belirtildi.

FAİZ, 250 BAZ PUAN ARTIŞLA YÜZDE 45 OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine çıkardı. Açıklama metninde ise önemli bilgiler yer aldı.

"GEREKLİ PARASAL SIKILIK DÜZEYİNE ULAŞILDI"

Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir." denildi.

"KARARLAR, ENFLASYONU GERİLETECEK ŞEKİLDE BELİRLENMEYE DEVAM EDECEK"

Metin şu ifadelerle devam ediyor: "Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."

Merkez\'in faiz açıklamasında dikkat çeken detay: Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştık
YORUMLAR (11)
  • Serkan Basar: haziran 23 gaye hanımefendinin geldiği günkü dolar kuru 23.480 şimdiki dolar kuru 30.29 fazla söze gerek yok sanırım :) Yanıtla 24 128
  • haydar topçu: Aklıma kemalderviş geldi Yanıtla 16 113
  • Serkan Basar: haziran 2023 hafize hanımın geldiği gün dolar 23.480 bugün 30.29 sanırım fazla konuşmaya gerek yok :) Yanıtla 27 69
  • Hakanferdi Unutmaz: Ekonomi faiz arttırılarak düzeltilmez.Sinek öldürerek sineklerden kurtulamazsınız.Bataklıgı kurutmak gerekmektedir.Faiz bataklıktır kurtulmak için üretimi arttırmak dışa bağlılığı bitirmek gerekir. Yanıtla 3 72
  • ALI YANIK: Yok ya devam edin gayet güzel böyle, muhtemelen yurtdışı faiz baronları faizden bıktı... Yanıtla 9 57
  • Hamdi Çankaya: yok yaa arttırmaya devam edin.. zengin bankaya daha sık gitmeye başlarken, FAKİR gitmeye korkar hale geldi! Yanıtla 6 54
  • Bulent Cebeci: kovulması an meselesi... Yanıtla 8 42
  • meo: BİRİ GELDİ FAZİ HARAM DEDİ DÜŞÜRDÜ DURDU, DİĞERİ GELDİ YÜKSELTİP DURUYOR. OLAN BİZE OLUYOR DA; ACABA KİMLER DOLDURDU CEBİNİ :) Yanıtla 3 38
  • mustafa uzlu: Süper faizle çok güzel bu ekonomik şartlara.göre Yanıtla 4 35
  • Unutan Unutan: bu faiz oranı ilk aşamada olmalıydı ki sert bir dolar döviz düşüşü olurdu bu 250 baz artışlarla hiç bir işe yaramadığı görülüyor sadece dövizin çıkışını yavaşlatır reel bir faiz kararı doların düştüğünü gösteren tek doğru karar olur örneğin şu anda YÜZDE 85 OLMALI FAİZ Yanıtla 4 14
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Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in faiz açıklamasında dikkat çeken detay: Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez'in faiz açıklamasında dikkat çeken detay: Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştık - Son Dakika
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