Merkezefendi Belediyesi'nden Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Vezne Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi'nden Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Vezne Hizmeti

Merkezefendi Belediyesi\'nden Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Vezne Hizmeti

Merkezefendi Belediyesi, 2024 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 2. taksit ödemeleri için 23-24 Kasım tarihlerinde veznelerin açık olacağını duyurdu. Vatandaşlar, vergilerini 2 Aralık'a kadar ödeyebilecek.

21.11.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 2. taksit ödemeleri devam ederken Merkezefendi Belediyesi, 23 Kasım Cumartesi ve 24 Kasım Pazar günü veznelerin hizmet vereceğini duyurdu.

Merkezefendi Belediyesi veznelerde yığılma olmaması, vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için çalışmalara devam ediyor. 2024 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 2. taksit ödemeleri Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası Veznesi, Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğü Veznesi, Merkezefendi Kültür Merkezi Veznesi ve Merkezefendi Belediyesi web sayfasından gerçekleştiriliyor. Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binasındaki vezneler 23 Kasım Cumartesi ve 24 Kasım Pazar günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar vergilerini 2 Aralık Pazartesi gününe kadar ödeyebilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Belediye, Ekonomi, Aralık, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkezefendi Belediyesi'nden Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Vezne Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:59 Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 16:21:43. #1.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi'nden Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Vezne Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.