Mersin Balıkçılardan Bereketli Sezon Başlangıcı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin Balıkçılardan Bereketli Sezon Başlangıcı

Geniş Video İzle

Mersinli balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek açılışını yaptıkları sezona bereketle başladı.

18.09.2024 01:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz'e 'Vira Bismillah' diyerek açılan balıkçılar sezona bereketli başladı

MERSİN - Mersin'den 'Vira Bismillah' diyerek Akdeniz'de körfeze doğru açılan balıkçılar sezona bereketli başladı, çeşit çeşit balıklarla kıyıya döndü.

Doğu Akdeniz'de hava sıcaklığının Eğe ve Karadeniz'e göre yüksek olması nedeniyle sezonu her sene olduğu gibi bu yıl da balıkçılar 15 gün geç açtı. Mersin genelinden balıkçılar, tüm hazırlıklarını yapıp 15 Eylül'de 'Vira Bismillah' dedi. 321 kilometrelik denize kıyısı olan kentteki 7 balıkçı barınağından 441 teknenin bir çocuğu fırtına nedeniyle ilk gün açılamadı. Fırtınanın geçmesiyle birlikte denize açılan balıkçılar 2 gün süren avlarının ardından çeşit çeşit balıklarla kıyıya döndü. Sezonun ilk günlerinin bereketli geçtiği belirtilirken başta karides olmak üzere barbun, gümüş, istavrit, turna ve mercan gibi balıkların çıktığı ifade edildi. Avlanan balıklar, teknelerdeki tayfalar tarafından cins ve boylarına göre ayrıldıktan sonra yıkanıp, buzlanarak kıyıda bekleyen araçlara teslim edilerek piyasaya gönderildi.

"İlk avlar bereketli oluyor"

Teknede görev yapan tayfalardan Mehmet Güler, "Sezon yeni açıldığı için ilk avlar bereketli oluyor. Genelde 2 günde bir kıyıya dönüyoruz ancak mıntıkaya göre de değişebiliyor. Gittiğimiz bölge uzaksa 2 gün kalıyoruz, yakınsa bir gün kalıyoruz" dedi.

Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın da, "Sezonu 15 Eylül'ü 16 Eylül'e bağlayan gece açtık. Bir de fırtına vardı. Fırtınaya rağmen zor bela arkadaşlar çalıştı. Dün ve bugün akşam gelmeye başladılar. Sezonun başı olduğu için iyi gözüküyor. Birkaç gün sonra da inşallah devam eder. Masraflar çok ağır, havalar da biraz sıcak gidiyor, balık fiyatları da nasıl olacak bilmiyoruz" dedi.

Avda çıkan balıklarla ilgili de bilgi veren Sakın," İlk avda karides, barbun, turna ve istavrit gibi balıklarımız var. Balıklarımız piyasaya pazarlanacak. İnşallah vatandaşlarımıza uygun şekilde yansır. Taze ve organik" ifadelerini kullandı.

Balıkçı arkadaşlarına rastgele diyen Sakın, ilk haftaların genel de bereketli olduğunu ilerleyen süreçte balık popülasyonunun azaldığını kaydetti.

Mersin Balıkçılardan Bereketli Sezon Başlangıcı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Balıkçılık, Denizcilik, Akdeniz, Ekonomi, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Balıkçılardan Bereketli Sezon Başlangıcı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
16:17 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a kötü haber Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kötü haber
16:14 Volkan Demirel’den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım Volkan Demirel'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım
15:46 Tayvan’da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı
15:37 Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti
15:34 Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu
15:31 Amazon’dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor Şirkette çalkalanmalar başladı Amazon'dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor! Şirkette çalkalanmalar başladı
15:23 Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir
15:19 Manisa’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi Manisa'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
15:03 Bölgeden geçen vatandaş fark etti Yola yerleştirilmiş mayın paniği Bölgeden geçen vatandaş fark etti! Yola yerleştirilmiş mayın paniği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 11:52:30. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Balıkçılardan Bereketli Sezon Başlangıcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement