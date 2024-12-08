Mersin Belediyesi\'nin Projesi Genç Girişimcilere Umut Oluyor

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'ye örnek olan yönetim projelerinden 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi bir genci daha üretime kazandırıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesindeki proje kapsamında küçükbaş hayvan alan Silifke ilçesindeki Hilal Doğan da o insanlardan biri oldu. Bir bakkalda yevmiye ile çalışan Doğan, Büyükşehir Belediyesinin desteği ile küçükbaş hayvanlarla artık kendi işinin sahibi oldu. Doğan, proje sayesinde artık hayvan yetiştiricisi olarak hem ailesi, hem Mersin'e hem de ülkeye katkı sağlıyor.

"Önceden yevmiyeciydim, şimdi koyunlarıma bakıyorum"

Büyükşehir Belediyesinin 'genç girişimci' olarak desteklediği Doğan, projeyle tanıştıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Doğan, "Genç girişimciyim. Eskiden yevmiyeciydim, bakkalda çalıştırıyordum. Vahap Başkanımız bize bu desteği verdi. Şimdi koyunlarıma bakıyorum" dedi. Hayvanlarını çok söylediğini söyleyen Doğan, "Bu işi yaparken çok keyifle yapıyorum. Küçüklüğümden beri ailemle hayvancılıkla ilgileniyorduk. Şimdi yine öyle. Mutluyuz, severek yapıyoruz. Ailemize katkı oldu" diye konuştu.

"Her kadın bu işi yapabilir"

Üretici bir kadın olarak diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunan Doğan, "Her kadın bu işi yapabilir. Herkes yapabilir. Zor bir şey değil. Ben genç olarak bu işi yapıyorum. Benden sonraki gençlere de tavsiye ederim. Kendilerine güvenirlerse ve hayvanı sevenlerse yapabilirler" ifadesini kullandı.

Sabah erkenden hayvanlarını yemlemek ve sulamak için kalktığını söyleyen Doğan, "Hayvanlarımı; boncuğum, kara oğlağımı seviyorum. Hepsinin isimleri var. Çocuk sever gibi seviyorum onları" dedi.

"Üreticilerden gelen tepkiler çok güzel"

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında ziraat mühendisi Mehmet Atlı, projenin 5. yılında olduğunu belirterek, "Bu 5 yılda beraber 300 yetiştiriciye ulaştık. Toplamda 7 bin 500 damızlık anaç hayvan yapıldı" diye konuştu.

Projenin esas amaçları arasında yerli damızlık ırklara sahip çıkmak ve üreticiyi desteklemek olduğunu kaydeden Atlı, hayvanların yetiştirildiği üreticinin sık sık ziyaret edildiğini ve kayıtlı olduğunu söyledi. Atlı, yetiştiricilerden çok olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Aldığımız tepkiler çok güzel. Kırsaldaki yetiştiricilerimizi üretimin içerisine kattığımız için bize olumlu dönüşler oluyor" şeklinde konuştu. Atlı, "Yılda 60 üreticiye hayvan teslim ediyoruz. Önceliğimiz 25-45 yaş arasında olan, hayvancılıkla uğraşmış veya uğraşan insanlara hayvanlar veriliyor. İhtiyaç sahibi olan kişilere destek veriyoruz" dedi. - MERSİN