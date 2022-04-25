Mersin'de açıkta erik hasadı başladı - Son Dakika
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Mersin'de açıkta erik hasadı başladı

25.04.2022 09:56

Mersin'de açıkta erik hasadı başladı İlk çıktığında kilosu yaklaşık 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu açıkta hasadın başlamasıyla kalitesine göre 20 ila 50 liraya kadar düştü Mersin'in Silifke ilçesinde ilk çıktığında kilosu yaklaşık 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu...

Mersin'de açıkta erik hasadı başladı

İlk çıktığında kilosu yaklaşık 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu açıkta hasadın başlamasıyla kalitesine göre 20 ila 50 liraya kadar düştü

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde ilk çıktığında kilosu yaklaşık 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu açıkta hasadın başlamasıyla 20 ila 50 liraya kadar düştü.

İlk çıktığında tadımlık olan ve özellikle aşeren hamile kadınlar tarafından fiyatı pahalı olduğu için tane ile satın alınan erik fiyatları düştüğü için artık her sofraya girebilecek. Göksu Vadisi'nde üreticiler açık alanda hasadına başlanan eriklerin, Ankara ve İstanbul'a gönderildiğini belirtti.

Keben Mahalle Muhtarı üretici Murat Temur, bölgede açıkta başlayan hasadın ilk olarak birkaç bahçede başladığını, önümüzdeki günlerde tam hasada başlanacağını söyledi. Erikler, Keben Mahallesi'nde özel olarak paketlendikten sonra Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere talebe göre Türkiye'nin değişik illerine gönderiliyor.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, can eriğinin açıkta hasadına başlanmasının ardından kilosunun 20 ila 50 liradan satıldığını kaydetti.

Bu yıl ilçe genelinde 10-15 bin dönüm arazide 15-20 bin ton erik hasadının yapılacağını ifade eden Türer, erik üretiminin Göksu Vadisi'nde Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını belirtti.

Silifke'de yetişen can eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzeti ile tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğini vurgulayan Türer, eriğin getirisi dolayısıyla ilginin sürekli arttığını ve üretim alanının da buna bağlı olarak genişlediğini kaydetti.

Göksu Vadisi'nin Türkiye'nin en doğal ortamlarından birisi olduğuna dikkati çeken Türer, "Göksu Vadisi köylerinin en önemli özelliği iklimler içerisinde mikro klima özelliğe sahip olmasıdır. Mikro klima özelliğinden dolayı burada yetişen ürünlerin ayrı bir damak zevki ve görünümü var. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de meyve turfandacılığıdır. Türkiye'nin ilk turfanda can eriği Silifke'nin Göksu Vadisi'nde çıkmakta ve Silifke'de üretimi yapılan eriğin de yüzde 70 potansiyeli Keben ve Sabak mahallelerini kapsamaktadır" diye konuştu.

YORUMLAR
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Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi

Silifke, Mersin, Göksu, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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