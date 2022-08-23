Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı - Son Dakika
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Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

23.08.2022 19:18
Mersin'de "Esnaf Seninle" mobil uygulaması tanıtıldı

Mersin'de, esnaf ve tüketici arasında "köprü" olması amacıyla geliştirilen "Esnaf Seninle" mobil uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Mersin'de, esnaf ve tüketici arasında "köprü" olması amacıyla geliştirilen "Esnaf Seninle" mobil uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (Mersin ESOB) hayata geçirilen mobil uygulamanın tanıtımı, Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, dünya genelinde üretim şekilleri, pazarlama ve ticaret anlayışının hızla değiştiğini söyledi.

Değişime ayak uyduranların yoluna devam ettiğini aktaran Küçük, "Bu tür yenilikleri takip amaçlı oluşturulan bu uygulamanın esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mersin gibi ticaret kültürünün ve altyapısının bulunmuş olduğu şehirden tüm Türkiye'de örnek olabilecek bir çalışma olacağını ümit ediyorum. Bu tür yeniliklerle beraber esnafımızın bol kazanç elde etmesini diliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de esnafa katkı sağlayacak bir çalışmanın hayata geçirildiğini belirterek, "Bu, son derece önemli ve değerli bir çalışma. Yerli ve milli. Komisyon, ek ücret yok. Son derece kazançlı. Çağ bunu gerektiriyor. Çağa ayak uydurmazsanız aslında yürüdüğünüzü zannedersiniz ama kendini güncellemezseniz çağın gerisinde kalırsınız." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, esnaf ve sanatkarların hayatın her alanında yer aldığına dikkati çekerek, mobil uygulamanın geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Esnaf temsilcileri

MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, esnaf için çok önemli bir gün olduğunu, projeye büyük ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer de uygulamanın esnafa büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bileşenlerimiz tamamen yerel. Uzun süren çalışmalar sonunda bu aşamaya getirdik. İnşallah odalarımızın ve esnafımızın bu sisteme sahip çıkmasıyla eminim ki Türkiye'de bir ilk olacağız. Birçok il bizi takip edecek. Tüketiciyle esnafımızı buluşturacağız. Bütün derdimiz bu. Ticari faaliyetleri, ederi, bedeli tamamen esnafımızla tüketici arasında gerçekleşecek."

Konuşmaların ardından katılımcılara mobil uygulamayla ilgili bilgi verildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 'Esnaf Seninle' mobil uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

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